Varun Beverages DRC 宣佈斥資 5,000 萬美元於 Rendeavour 擁有的基斯維希市經濟特區興建百事可樂生產廠房

「Varun 的擴張將滿足剛果民主共和國對百事可樂飲品日益增長的需求，並支持我們在非洲的長期增長軌跡」，Varun Beverages 主席 Ravi Kant Jaipuria 表示，「我們對基斯維希市經濟特區的投資，體現了我們對剛果消費者的信心，以及對可持續發展製造業的承諾。」

基斯維希市經濟特區是非洲最大的新城市開發商 Rendeavour 的重點項目之一，受美國、紐西蘭、英國和挪威投資者的支持。該公司在肯尼亞、尼日利亞、加納和贊比亞的多功能城市，已吸引了數十億美元的國內外投資，為當地創造了大量就業機會，特別是惠及非洲青年。

「我們非常歡迎 Varun Beverages 和百事可樂進駐基斯維希市經濟特區，這將創造數千個就業機會，並促進上加丹加省的經濟發展」，基斯維希市經濟特區營運總監 Yannick Kitambo 表示，「這項投資證明了我們致力於將基斯維希打造成剛果民主共和國最具吸引力的外商直接投資目的地的承諾。憑藉其安全和可預測的營商環境，基斯維希是剛果民主共和國經濟增長的引擎。」

Kitambo 讚揚經濟特區管理局和工業部透過該國可靠的經濟特區框架，創造了有利的投資環境。基斯維希市經濟特區的其他企業包括 Congo Petrol 和 Queen Energy。基斯維希住宅區 Kimia 的第一期已售出 95%。

Kitambo 補充道：「由於剛果民主共和國政府的專業支持，尤其是總統辦公室、工業部及其經濟特區管理局的支持，我們預計在剛果民主共和國將吸引更多外商直接投資，這將有助於推動該國的社會經濟發展。」

關於 Varun Beverages Limited (www.varunbeverages.com)

Varun Beverages Limited 是全球最大的 PepsiCo 飲品特許經營裝瓶商之一。該公司業務遍佈亞洲和非洲多個地區，擁有種類繁多的碳酸和非碳酸飲品產品組合。Varun Beverages 早於 2007 年已進軍非洲市場，當時收購了 PepsiCo 在莫桑比克的特許經營權。此後，該公司將業務擴展至贊比亞、摩洛哥、津巴布韋、南非，以及最近的剛果民主共和國，並已在金沙薩附近的馬魯庫經濟特區啟用了一家百事可樂生產廠房。

關於 Rendeavour (www.rendeavour.com)

Rendeavour 是非洲最大的新城市開發商。在美國、挪威、紐西蘭和英國投資者的支持下，Rendeavour 致力建設非洲規模最大的新城市項目，這些城市不僅是矚目的建築工程，更成為基建完善的經濟特區，集商業、住宅、教育和康樂設施於一身。

Rendeavour 目前的開發項目總值超過 50 億美元，包括 150 家企業、招收超過 6,000 名學生的學校，以及 10,000 個已落成或正在興建的混合收入住宅單位。

Rendeavour 在過去五年創造了超過 50,000 個就業機會，當中包括東非最大的客戶服務中心，僱用 5,000 名肯尼亞年輕員工，為 United Airlines、JetBlue 和 Amazon 等美國主要客戶提供服務。預計到 2026 年，將額外創造 4,000 個客戶服務中心職位。

SOURCE Rendeavour; Kiswishi City SEZ