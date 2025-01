Vendas da Geely Auto ultrapassaram 2,17 milhões de unidades, crescimento do mercado internacional supera 53%

HANGZHOU, China, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Geely Auto divulgou suas impressionantes vendas anuais de 2,17 milhões de unidades em 2024, um aumento anual de 32%. A empresa internacional registrou um recorde de 403.923 unidades exportadas, um aumento de 53% comparado ao desempenho do ano anterior.

Geely Auto atingiu 2,17 milhões de unidades em 2024

Em 2024, a Geely Auto expandiu significativamente sua presença global para mais de 80 países e regiões, entrando em mais de 10 novos mercados enquanto consolidava sua presença em mercados existentes como o Oriente Médio, a Europa Oriental e a América Latina. Essa expansão estratégica foi ainda mais ampliada pela introdução bem-sucedida de 16 modelos em mais de 40 países e regiões, demonstrando o compromisso da Geely em fornecer veículos de alto valor e experiências excepcionais aos clientes de um público global diversificado.

Fortalecendo a presença e a rede localizadas

A Geely Auto ampliou expressivamente sua rede global de vendas e serviços, atingindo aproximadamente 900 locais – um aumento de 69% em relação ao final de 2023. A empresa também ampliou suas operações regionais construindo 2 fábricas na Ásia e na África, e estabelecendo 4 novas subsidiárias na Indonésia, Austrália, Filipinas e Chile para melhorar o acesso aos mercados locais. Para otimizar a cadeia de suprimentos, uma rede global de peças de última geração foi estabelecida, apoiada por um hub central e 5 instalações estratégicas no exterior.

Principais modelos impulsionando o crescimento

O Coolray atingiu 1 milhão de unidades com presença em 51 países. Ele se consolidou no top 3 em seu segmento entre marcas chinesas em 6 dos maiores mercados. As exportações do Monjaro dispararam 150% por ano, demonstrando uma forte demanda por seu design luxuoso e desempenho poderoso. O Emgrand reafirmou sua dominância no mercado, classificando-se como um dos 3 sedans A mais vendidos em 9 mercados chave. O Geely EX5 atraiu atenção global através de suas aparições em palcos internacionais, como a Automechanika Frankfurt, a Thailand Auto Expo e a Hong Kong IMXPO.

Criando experiência de usuário inclusiva

Em 2024, o número de usuários da Geely ultrapassou 16 milhões, e a empresa deu prioridade à inovação de produtos, à excelência operacional e à construção de marca. Para oferecer soluções personalizadas em diversos mercados, a Geely continua com sua estratégia de "multi-energia", que abrange veículos ICE, híbridos, elétricos e a metanol.

Promovendo a mudança positiva por meio de liderança ESG

A Geely Auto continua demonstrando seu compromisso com a responsabilidade social. De iniciativas de caridade na Europa, projetos de bem-estar na América Latina até programas de reciclagem de veículos na África, esses esforços demonstram a dedicação da empresa em causar um impacto positivo em todo o mundo.

Em 2025, a Geely Auto dará um salto audacioso em direção à sua meta global de vendas de 2,71 milhões de unidades, ao passo que evolui todo o seu sistema operacional, capacidade de negócios, estratégia de produtos e pós-venda refinado.

FONTE Geely Auto