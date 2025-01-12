Продажи Geely Auto превысили 2,17 миллиона единиц, рост на международных рынках составил более 53%

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Geely Auto

Jan 12, 2025, 13:46 ET

ХАНЧЖОУ, Китай, 12 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Geely Auto объявила о рекордных продажах в 2024 году, которые составили 2,17 миллиона единиц, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Международный бизнес компании достиг рекорда, экспортировав 403 923 единицы, что на 53% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

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Geely Auto hit 2.17 million units in 2024
Geely Auto hit 2.17 million units in 2024

В 2024 году Geely Auto значительно расширила свое присутствие на глобальном рынке, охватив более 80 стран и регионов, войдя в более чем 10 новых рынков, а также укрепив свои позиции на существующих рынках, таких как Ближний Восток, Восточная Европа и Латинская Америка. Это стратегическое расширение было усилено успешным запуском 16 моделей в 40+ странах и регионах, что подтверждает приверженность Geely предоставлять высококачественные автомобили и исключительный пользовательский опыт для разнообразной глобальной аудитории.

Укрепление локального присутствия и сети

Глобальная сеть продаж и сервисных центров Geely Auto значительно расширилась, достигнув почти 900 точек, что на 69% больше по сравнению с концом 2023 года. Компания также усилила свои региональные операции, построив 2 завода в Азии и Африке, а также создав 4 новые дочерние компании в Индонезии, Австралии, Филиппинах и Чили для улучшения доступа к местным рынкам. Для оптимизации цепочки поставок была создана современная глобальная сеть запчастей, поддерживаемая центральным хабом и 5 стратегическими зарубежными объектами.

Флагманские модели, способствующие росту

Модель Coolray достигла 1 миллиона проданных единиц и присутствует в 51 стране. Она заняла место в тройке лучших в своем сегменте среди китайских брендов на 6 крупных рынках. Экспорт модели Monjaro увеличился на 150% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о высоком спросе на ее роскошный дизайн и мощные характеристики. Модель Emgrand продолжает доминировать на рынке, занимая место в тройке лучших среди автомобилей A-сегмента на 9 ключевых рынках. Geely EX5 привлекла внимание международной общественности благодаря своим появлением на таких мероприятиях, как Automechanika Frankfurt, Thailand Auto Expo и Hong Kong IMXPO.

Создание инклюзивного пользовательского опыта

В 2024 году количество пользователей Geely превысило 16 миллионов, и компания продолжала фокусироваться на инновациях в продуктах, операционном совершенстве и развитии бренда. Чтобы предложить индивидуальные решения для разных рынков, Geely продолжает свою стратегию «многотопливных» технологий, включая ДВС, гибридные, электрические и метанольные двигатели.

Достижения в области ESG

Geely Auto продолжает демонстрировать свою приверженность социальной ответственности. От благотворительных инициатив в Европе и социальных проектов в Латинской Америке до программ утилизации автомобилей в Африке — эти усилия показывают, как компания стремится оказывать положительное влияние на мировое сообщество.

В 2025 году Geely Auto планирует уверенно двигаться к своей цели по продажам в 2,71 миллиона единиц, одновременно развивая операционную систему, бизнес-способности, продуктовую стратегию и улучшая сервисное обслуживание.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2590146/Geely_EX5_set_off.jpg

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