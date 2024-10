Venture Global Anuncia o Fechamento de uma Oferta Inaugural de Ações Preferenciais Perpétuas de US $ 3 Bilhões

ARLINGTON, Virgínia, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunciou hoje que encerrou sua oferta inaugural de 3.000.000 ações de 9,00% de Ações Preferenciais Perpétuas Reset de Taxa Fixa Série A, com uma preferência de liquidação de US $ 1.000 por ação (as "Ações Preferenciais Série A"). A Venture Global recebeu receitas brutas agregadas de US $ 3 bilhões.

As Ações Preferenciais Série A não têm data de vencimento e só podem ser resgatadas pela Venture Global após 30 de setembro de 2029 ou em certas circunstâncias limitadas anteriores. As Ações Preferenciais Série A não são conversíveis nem permutáveis por quaisquer outros valores mobiliários da Venture Global e estão classificadas acima das ações ordinárias existentes da Venture Global e abaixo do endividamento da Venture Global. A Venture Global pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais.

As Ações Preferenciais Série A não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outras jurisdições, e as Ações Preferenciais Série A não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar as Ações Preferenciais Série A, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda desses valores mobiliários seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma fornecedora de GNL dos EUA de longo prazo e baixo custo proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, a Plaquemines LNG, está em construção e deve produzir o primeiro GNL em 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 70 MTPA de capacidade de produção de placas de identificação para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas" Todas as declarações, exceto declarações de fatos ou condições históricas ou presentes, incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Incluídas entre "declarações prospectivas" estão, entre outras coisas, declarações sobre a estratégia de negócios, planos e objetivos da Venture Global, incluindo o uso do produto da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas "declarações prospectivas" são razoáveis, são inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disso, as suposições podem ser imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou implícitos em "declarações prospectivas" como resultado de uma variedade de fatores. Essas "declarações prospectivas" referem-se apenas à data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

