Venture Global 宣佈完成 30 億美元永久優先股首次發行

美國維珍尼亞州阿靈頓2024年10月2日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（簡稱「Venture Global」）今日宣佈，已成功完成首次發行 3,000,000 股 9.00% A 系列固定利率重置累積可贖回永久優先股，每股清盤優先股為 1,000 美元（簡稱「A 系列優先股」）。Venture Global 的總收益額達到 30 億美元。

A 系列優先股沒有到期日，並且僅可在 2029 年 9 月 30 日後或在某些有限情況下由 Venture Global 進行兌換。A 系列優先股不可轉換為 Venture Global 的其他任何證券，亦不可兌換為 Venture Global 現有普通股，且其優先權低於 Venture Global 的債務水平。Venture Global 計劃將發售所得款項的淨額用於一般企業用途。

A 系列優先股並未根據已修訂的 1933 年證券法（簡稱「證券法」）或任何州或其他司法管轄區的證券法作登記，而並未根據證券法作登記或獲豁免登記要求的情況下，該等 A 系列優先股不得於美國發行或銷售。本新聞稿不構成出售或徵求他人購入該等 A 系列優先股的要約或邀請，也不得於任何司法管轄區內出售該等證券。若按照任何此類司法管轄區的證券法作登記或獲取資格前，出售該等證券的要約或邀請或出售該等證券，均屬違法。

關於Venture Global

Venture Global是美國的長期兼低成本的液化天然氣供應商，原料來自資源豐富的北美天然氣盆地。Venture首家工廠Calcasieu Pass，已於2022年1月開始生產液化天然氣。該公司正在興建第二間工廠，名為Plaquemines LNG，預計將於2024年生產第一批液化天然氣。Venture Global現在興建和開發超過70 MTPA的額定產能，為全球提供潔淨兼負擔得起的能源。Venture Global 正在於每個液化天然氣設施，建立多個碳捕獲及封存 (CCS) 專案。

前瞻聲明

本新聞稿包含某些前瞻聲明。除歷史陳述、現實陳述或條件說明外，全部陳述均為前瞻聲明。前瞻聲明包括Ventur Global 的業務策略、計劃和目標的相關陳述，包括發行收益的使用，而其他事項則除外。Venture Global 相信該等前瞻聲明所反映的期望均為合理，但具不確定性，並涉及許多 Venture Global 無法控制的風險和不確定性。 此外，可證明該等假設並非準確的。由於多種因素，實際結果可能與前瞻聲明中預期或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻聲明僅在作出之日有效，除法律要求外，Venture Global 不承擔更新或修改任何前瞻聲明或提供實際結果為何不同的義務，無論是由於新資料、未來事件或其他原因。

SOURCE Venture Global LNG