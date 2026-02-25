Verão fitness: exercícios físicos podem piorar a flacidez da pele; entenda motivos e como tratar

O bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico injetável são grandes aliados para recuperar a firmeza e sustentação da pele decorrente de atividades como corrida e crossfit

SÃO PAULO, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o verão, a busca por um corpo mais tonificado se intensifica, e muitos mergulham em treinos intensos para perder peso. Porém, o que muita gente não sabe é que, quando exercícios de alto impacto são praticados de forma excessiva, eles podem aumentar a flacidez de pele.

Divulgação: Sculptra

A dermatologista Priscilla Sarlos (CRM-RJ 5288506-1/ RQE 21880) explica que o excesso de atividade física, especialmente as de alto impacto, como corrida e crossfit, aumenta a presença de radicais livres, moléculas produzidas naturalmente pelo organismo que podem acentuar a percepção de flacidez de pele e influenciar no envelhecimento cutâneo. "Somado a isso, há também a perda de gordura facial, que em certa quantidade, é importante para a sustentação da pele. Em geral, notamos mais a flacidez nas áreas expostas, como face, pescoço e colo, e naquelas em que a pele é mais fina e frágil, como as pálpebras", explica a médica.

Mas, e quem pratica musculação? O aumento dos músculos não ajuda na firmeza da pele? A dermatologista explica que a musculação melhora o tônus muscular, ajudando a deixar a flacidez menos aparente, porém, não a elimina. "Principalmente a partir dos 20 anos, quando começamos a perder, em média, 1% de colágeno ao ano, recomendo aos meus pacientes a aplicação de bioestimulador de colágeno para melhorar a firmeza e textura da pele. Esse tratamento incentiva a própria pele a produzir duas proteínas essenciais para trazer mais firmeza e sustentação para a derme: o colágeno e a elastina", complementa.

Um exemplo desse tratamento é Sculptra®, o únicoA bioestimulador de colágeno com ação regenerativa completa1,2B. Além de estimular a produção de colágeno e elastina2-6, ele age aumentando a espessura dérmica4,7 e regenerando a matriz extracelular8, estrutura que sustenta as células e regula suas funções.

Para um resultado ainda mais completo e personalizado, a combinação de procedimentos é uma tendência crescente. "Em muitos casos, associamos o bioestimulador de colágeno com o ácido hialurônico injetável, o qual, na minha opinião, é um componente insubstituível na medicina estética. Isso porque existem resultados que só conseguimos com ele, como a definição de contornos, a restauração de volumes perdidos e até a suavização de rugas e linhas finas. Usando o tipo de gel certo, conseguimos realçar a beleza do paciente, sem exageros", complementa a médica.

Uma das opções de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado é Restylane®, linha reconhecida por redefinir contornos9-11 e melhorar a qualidade da pele12-14, entregando naturalidadeC e personalizaçãoD11,15-18. Para sustentação e efeito lifting, há Restylane® Lyft™19-22; para contorno e projeção do rosto, Restylane® Defyne20-22; para suavizar linhas, olheiras e rugas, Restylane® Lidocaine™23; para volumizar os lábios, Restylane® Kysse™24,25; e para projeção e contorno do queixo, Restylane® Shaype™26-28.

O cuidado com a pele deve ser mantido diariamente em casa

Os resultados alcançados com os tratamentos no consultório podem ser significativamente potencializados e prolongados por uma rotina de cuidados diários em casa. Além da limpeza adequada e da indispensável proteção solar, Dra. Priscilla explica que também é possível incorporar produtos que ajudam no processo de regeneração da pele. Os peptídeos, por exemplo, demonstram ser excelentes aliados nessa estratégia. "Eles impulsionam a pele a 'limpar' resíduos envelhecidos e a sintetizar novas fibras de colágeno e elastina, por exemplo, melhorando sua estrutura e vitalidade de maneira abrangente", complementa.

Um exemplo é Alastin®, marca de skincare regenerativo recém-lançada no Brasil. Alguns produtos da linha contam com a exclusiva Tecnologia TriHex®, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. Estudos já mostram, inclusive, que a associação de Sculptra® e Alastin® Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e do dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior densidade e firmeza29.

Vale lembrar que Sculptra® e Restylane® devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis.

Referências

A. Único bioestimulador do mercado com ação comprovada sobre genes que modulam adipócitos (jovens (brancos) - dados apurados até dezembro/24

B. Sculptra® estimula a produção de colágeno e elastina e ativa genes associados à modulação de adipócitos e reparação tecidual.

C. Alta manutenção das expressões faciais naturais com a linha OBT (95%, n=63); Tecnologia NASHA que resulta em géis mais próximos da composição do AH natural.

D. Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento.

1. Waibel J, et al. Dermatol Surg. 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171.

2. Galderma. Date on File (MA-60875).

3. Goldberg D, et al. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

4. Machado Filho CDS et al. Surg Cosmet Dermatol 2013;5(4):345-50.

5. Morgan P, et al. Poster presented at IMCAS World Congress, 26-28 January 2023, Paris, France.

6. Narins RS, et al. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62.

7. Bonhert K, et al. Dermatol Surg. Jan 2019. 45; 718-24

8. Waibel J, et al. Poster presented at the IMCAS World Congress. 1-3 February 2024, Paris, France

9. Weiss RA et al. Dermatol Surg. 2016 Jun;42(6):699-709

10. Di Gregorio C et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Apr 14;15:681-690.

11. Talarico S et al. Dermatol Surg. 2015 Dec;41(12):1361-9.

12. Belmontesi M et al. J Drugs Dermatol. 2018 Jan 1;17(1):83-88.

13. Kerscher M et al. Presented at IMCAS World Congress Paris, France. January 26-29, 2017

14. Wu Y et al. J Cosmet Dermatol. 2020 Jul;19(7):1627-1635.

15. Philipp-Dormston WG, et al. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832

16. Rzany B, et al. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.

17. Segura S, et al. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

18. Ohrlund A et al. Poster presented at AMWC 2019.

19. Sarubi J, et al. J Cosmet Dermatol. 2022 Oct;21(10):5261-5263.

20. Rogerio V, et al. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2022 Sep;123(4):440-447.

21. Åke Öhrlund. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2018, 8, 47-54

22. Galderma data on file (MA-43049_HL)

23. IFU EU Restylane Lyft

24. Restylane Lido IFU.

25. Bertucci V et al. J Cosmet Dermatol. 2021 May;20(5):1499-1504.

26. Nikolis A et al. Dermatol Surg. 2021 May 1 ;47(5):e168-e173.

27. Nikolis A et al. J Drugs Dermatol. 2024 Apr 1 ;23(4):255-261.

28. Restylane Shaype IFU.

29. Data on File.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919709/jpegfordigital__4.jpg

FONTE Galderma