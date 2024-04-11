雙項第一，天合光能至尊N型小金剛榮登PV Magazine Test榜首

常州2024年4月11日 /美通社/ -- 近日，德國權威媒體PV Magazine公布了備受矚目的「PV Magazine Test」測試結果，天合光能至尊N型小金剛黑色美學透明組件在室內性能測試中以平均分92分拔得頭籌，同時在1月戶外發電量測試中榮登榜首，這一表現充分展現了其卓越性能，進一步增強了天合光能產品的市場競爭力。

「PV Magazine Test」由PV Magazine集團主辦，旨在全面評估光伏組件的性能與發電量，涵蓋組件外觀、EL、低輻照、溫度系數、PID等室內性能測試和戶外發電量實證評估兩大方面，全面監測光伏組件的性能表現。

作為光伏行業極具影響力的評測項目，該測試為客戶提供可靠的信息，助力客戶挑選優質產品，測試結果備受全球客戶信賴。此次測試特邀業內領先的咨詢公司CEA作為第三方技術專家，全程監控測試過程，確保了評測結果的權威與公正。

在室內測試環境環節，天合光能的至尊N型小金剛黑色美學透明組件與所有類型組件同台對比，其中包括HJT、P型IBC、N型IBC等技術路線的組件。在外觀、EL、弱光性能、溫度系數和PID等關鍵必測子項目中，至尊N型小金剛美學組件憑借其卓越表現，平均得分高達92分，一舉榮登榜首。

在選測的LID子項目中，至尊N型小金剛黑色美學透明組件更是以近乎滿分的99分成績驚艷全場，令人矚目。值得一提的是，PID和LID這兩個至關重要的子項目中的得分遙遙領先，無疑是對至尊N型小金剛黑色美學透明組件在戶外復雜環境下能夠保持卓越穩定性能的最有力證明，充分展現了其超凡的可靠性與穩定性。

戶外實證是評估組件發電性能最為直觀且有效的方法。至尊N型小金剛黑色美學透明組件在TOPCon/HJT組的1月戶外實證中展現出了非凡的性能，以43.24Wh/Wp的卓越發電量榮登月度榜首。這款組件憑借其出色的溫度系數與弱光性能，在低輻照或高溫的極端條件下，依然能夠保持高效穩定運行，從而確保了卓越的發電性能與可靠性。

作為TOPCon技術的先行者，天合光能始終站在光伏行業技術革新的前沿，以卓越的科技創新引領著產業的飛躍發展。此次榮登榜首的至尊N小金剛黑色美學透明組件，基於210R矩形硅片技術, 結合N型i-TOPCon先進電池技術, 功率高達445W+，效率22.3%, 雙面雙玻的設計為其帶來額外的發電量增益，輕質雙玻結構在確保組件超高可靠性和安全性的同時,具備超強耐候性、抗高溫高濕，從容應對各類極端天氣。

天合光能致力於成為全球光儲智慧能源解決方案的領導者, 以技術創新為驅動，積累了強大的研發實力和技術經驗。展望未來，天合光能至尊組件將持續創新，圍繞客戶價值、洞察客戶需求，全方位升級產品性能與外觀，引領可持續發展的綠色美學生活方式。

SOURCE 天合光能