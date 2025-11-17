vHive supera o desafio da interferência de RF em inspeções totalmente autônomas de torres de telecomunicação

Fornecer a primeira resiliência de interferência de rádio do setor que torna o Matrice 4E verdadeiramente autônomo

NOVA YORK, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A vHive , líder global em soluções de digitalização de infraestrutura, anuncia suporte exclusivo para a realização de inspeções autônomas de torres utilizando o Matrice 4E, resolvendo o desafio da interferência que vinha impedindo pilotos de drone de utilizarem esse novo modelo em zonas com alta interferência de rádio.

A interferência eletromagnética em torno das torres de telecomunicações tem sido o calcanhar de Aquiles das pesquisas com drones para a digitalização da torre. Receptores integrados de posicionamento cinemático em tempo real (RTK), como os presentes no Matrice 4E, são essenciais para a obtenção de dados de alta precisão, mas sua sensibilidade à interferência frequentemente obriga a realização de voos manuais e revisitas aos locais, atrasando projetos, o que compromete a qualidade das análises e aumenta os custos no pior momento para os operadores. Até o momento, a vHive é a única fornecedora a superar esses obstáculos de interferência, desta vez com o DJI Matrice 4E, restabelecendo a autonomia plena nas inspeções de digitalização de torres de telecomunicação.

"Nossos clientes sabem que podem contar conosco para fornecer automação que funciona em escala, mesmo nos ambientes mais difíceis", Tomer Daniel, CTO e cofundador da vHive.

Em um momento em que empresas de infraestrutura de torres (TowerCos) e operadoras de telecomunicações buscam maior visibilidade sobre seus portfólios de ativos, acelerar implantações e manter os custos sob controle, a interferência tem sido um obstáculo que impede a automação necessária para escalar operações. Com essa inovação, a vHive mais uma vez abre caminho, permitindo que os operadores de torres capturem o valor total dos gêmeos digitais com resiliência inigualável.

Tendo já provado sua eficácia com outros modelos importantes, como o Mavic 3E, a vHive agora aplica a mesma abordagem inovadora em modelos adicionais e convida fabricantes de drones em todo o mundo a colaborar na integração desse recurso, permitindo autonomia resiliente para suas frotas.

A vHive é líder global em soluções de digitalização de ponta a ponta, ajudando as organizações a desbloquear todo o potencial de seus ativos de infraestrutura com insights orientados por IA. Sua plataforma digitaliza ativos em escala para descobrir novas oportunidades de receita, otimizar a eficiência e aumentar a segurança. Fundada em 2016, a vHive opera em cinco continentes e mais de 40 países, trabalhando com MNOs de primeira linha e TowerCos líderes, incluindo Phoenix Tower International (PTI), Indara, SBA Communications, Cellnex e Deutsche Funkturm.

