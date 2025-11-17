vHive supera el desafío de interferencias de RF para realizar inspecciones de torres de telecomunicaciones

vHive supera el desafío de las interferencias de RF para realizar inspecciones de torres de telecomunicaciones totalmente autónomas

Ofrece una resistencia a las interferencias de radio, pionera en el sector, que convierte a Matrice 4E en una herramienta verdaderamente autónoma.

NUEVA YORK, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- vHive, el líder mundial en soluciones de digitalización de infraestructuras, anuncia soporte exclusivo para la realización de estudios autónomos de torres utilizando el Matrice 4E, solucionando el problema de las interferencias que ha impedido a los pilotos de drones utilizar este nuevo dron en zonas con alta interferencia radioeléctrica.

Las interferencias electromagnéticas alrededor de las torres de telecomunicaciones han sido durante mucho tiempo el talón de Aquiles de los levantamientos con drones para la digitalización de torres. Los receptores de posicionamiento cinemático en tiempo real (RTK) integrados, como los del Matrice 4E, son necesarios para obtener datos de alta precisión, pero su sensibilidad a las interferencias suele obligar a realizar vuelos manuales y visitas repetidas a las instalaciones, lo que ralentiza los proyectos, reduce la calidad de los análisis y aumenta los costes en un momento en que los operadores menos pueden permitírselo. Hasta la fecha, vHive es el único proveedor que ha superado estos obstáculos relacionados con las interferencias, en esta ocasión para el DJI Matrice 4E, restableciendo una autonomía total para los estudios de digitalización de telecomunicaciones.

"Nuestros clientes saben que pueden contar con nosotros para ofrecerles una automatización que funcione a gran escala, incluso en los entornos más exigentes", afirmó Tomer Daniel, director de tecnología y cofundador de vHive.

En un momento en que las empresas de torres de telecomunicaciones y los operadores de telecomunicaciones se esfuerzan por obtener mayor visibilidad de sus carteras de activos, acelerar las implementaciones y controlar los costes, la interferencia ha sido un obstáculo que ha frenado la automatización necesaria para la escalabilidad. Con este avance, vHive vuelve a allanar el camino, permitiendo a los operadores de torres aprovechar al máximo el valor de los gemelos digitales con una resiliencia sin precedentes.

Tras haber demostrado su eficacia con otros modelos importantes como el Mavic 3E, vHive ahora aplica el mismo enfoque innovador a otros modelos e invita a los fabricantes de drones de todo el mundo a colaborar en la integración de esta capacidad, lo que permitirá una autonomía resiliente para sus flotas.

Acerca de vHive

vHive es líder mundial en soluciones de digitalización integral, ayudando a las organizaciones a aprovechar al máximo sus activos de infraestructura mediante análisis basados en IA. Su plataforma digitaliza activos a gran escala para descubrir nuevas oportunidades de ingresos, optimizar la eficiencia y mejorar la seguridad. Fundada en 2016, vHive opera en cinco continentes y más de 40 países, colaborando con los principales operadores de redes móviles y empresas líderes de torres de telecomunicaciones, como Phoenix Tower International (PTI), Indara, SBA Communications, Cellnex y Deutsche Funkturm.

