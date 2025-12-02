vHive lança solução em tempo real para validar instalações conforme construídas para MNOs

NOVA YORK, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- vHive , líder global em digitalização de infraestrutura, anuncia o lançamento da Validação no Local, a primeira solução de verificação de campo em tempo real que garante que as instalações das antenas correspondam aos planos de modificação antes da configuração atualizada ser ativada. Desenvolvida para resolver um dos problemas mais caros nas implementações modernas de rede, a Validação no Local realinha a cadeia de entrega: dá aos MNOs e contratados a certeza de que cada instalação é precisa em tempo real, enquanto os contratados confirmam as instalações das antenas em relação aos planos antes de deixar o local, reduzindo revisitas que atrasam as implantações e degradam o desempenho.

O ritmo acelerado das atualizações superou a capacidade do setor de confirmar a precisão das instalações, criando uma lacuna entre o projeto e o efetivamente instalado. Os planos mudam, as condições no local se alteram e os times instalam equipamentos utilizando informações que, muitas vezes, estão desatualizadas. Com o 5G e o Acesso Fixo Sem Fio aumentando a necessidade de precisão, essa lacuna de longa data se tornou um grande fator de atrasos no lançamento e problemas de desempenho.

A Validação no Local da vHive elimina essa lacuna no próprio momento da instalação. A solução realiza um levantamento autônomo e em tempo real, que leva apenas alguns minutos e é executado pelo prestador de serviço imediatamente após concluir a instalação. Utilizando a tecnologia de Realidade Aumentada com patente pendente da vHive, os contratados podem validar interativamente o alinhamento entre o Conforme Construído e o Planejado, detectar desvios e corrigir problemas na hora. Após o prestador confirmar que todas as alterações estão "liberadas", ele pode deixar o local com a certeza de que não precisará retornar para retrabalho relacionado à instalação.

"A precisão da instalação tornou-se um fator crítico para a operação. Pela primeira vez, as operadoras móveis dispõem de um meio confiável para garantir que o que foi projetado é exatamente o que está sendo construído, sem precisar esperar semanas até descobrir erros.

Com a infraestrutura de telecomunicações sob pressão sem precedentes para oferecer implementações mais rápidas e melhor desempenho, a validação no local oferece às operadoras a garantia que faltava: certeza real do que foi construído, fornecida em tempo real e em escala."

Tomer Daniel, diretor de tecnologia, vHive

Sobre a vHive

A vHive é líder global em soluções completas de digitalização de ponta a ponta, capacitando organizações a extrair todo o potencial de seus ativos de infraestrutura por meio de decisões orientadas por dados. A plataforma da vHive utiliza tecnologias avançadas de captura de dados para digitalizar ativos e fornecer insights acionáveis fundamentados em análises de IA. Com foco em revelar novas oportunidades de receita, otimizar a eficiência operacional e elevar os padrões de segurança, a vHive apoia organizações na transformação de suas operações. Fundada em 2016, a vHive opera em 5 continentes e mais de 40 países, atendendo setores como Telecomunicações, Energia Renovável e outras.

