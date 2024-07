Virtual Artifacts Inc. revela estrutura digital inovadora para solucionar a crise global da mídia

MONTREAL, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Virtual Artifacts Inc. (VA), pioneira em tecnologia da informação, apresentou hoje o Hibe Digital Framework, uma solução abrangente projetada para lidar com os desafios urgentes enfrentados pelo ecossistema global de mídia, como o declínio da receita de publicidade, a disseminação de desinformação e o encolhimento da confiança do público nos meios de comunicação tradicionais.

Um artigo técnico recém-lançado com o título "Information Media. From Paradigm Shift to a New Digital Framework" (Mídia da informação. Da mudança de paradigma a uma nova estrutura digital) explora as raízes da crise da mídia e apresenta o Hibe Digital Framework como uma abordagem inovadora para preencher a lacuna da mídia.

No ano passado, a VA refinou o Hibe Digital Framework por meio de uma plataforma beta robusta (www.hibe.com) que atraiu o interesse de agências reguladoras governamentais, organizações de mídia e consumidores de conteúdo. Esta plataforma tem sido fundamental para testar e validar os principais recursos que capacitam várias partes interessadas no cenário da mídia digital, permitindo que elas:

Editoras: recuperem o controle sobre a distribuição de conteúdo, monetização e percepções do usuário, permitindo a construção de relacionamentos mais fortes com o público.

recuperem o controle sobre a distribuição de conteúdo, monetização e percepções do usuário, permitindo a construção de relacionamentos mais fortes com o público. Consumidores de conteúdo: assumam o controle sobre sua identidade digital e privacidade, ao mesmo tempo em que têm a liberdade de escolher fontes de notícias, interagir livremente em torno de conteúdo autêntico e evitar assédio online.

assumam o controle sobre sua identidade digital e privacidade, ao mesmo tempo em que têm a liberdade de escolher fontes de notícias, interagir livremente em torno de conteúdo autêntico e evitar assédio online. Governos: desenvolvam e apliquem leis adaptadas para proteção de direitos autorais, privacidade de dados, soberania digital e segurança online.

desenvolvam e apliquem leis adaptadas para proteção de direitos autorais, privacidade de dados, soberania digital e segurança online. Inovadores tecnológicos: acessem conteúdo de mídia por meio de um modelo de custo simples e previsível, para apoiar o aprendizado de IA, os mecanismos de pesquisa e o compartilhamento social, garantindo justiça para os criadores de conteúdo.

"Na era digital de hoje, a informação é uma faca de dois gumes: uma ferramenta poderosa para aprender e tomar decisões informadas, mas também um vetor potencial de manipulação de massa", diz Jean Dobey, CEO da VA. "Reconhecendo essa dualidade, criamos o Hibe Digital Framework e sua plataforma online para capacitar as partes interessadas a navegar pelas complexidades do cenário digital, coexistir e contribuir para um mundo melhor."

A VA está buscando intensamente aumentar suas parcerias com organizações de mídia, governos e inovadores de tecnologia para escalar a plataforma e maximizar seu impacto. Baixe o artigo técnico para saber mais e venha participar conosco da construção de um ecossistema de mídia mais sustentável.

Sobre a Virtual Artifacts Inc.

Com sede em Montreal (Quebec), a Virtual Artifacts desenvolve tecnologias únicas e inovadoras de proteção da privacidade, gerenciamento de identidade e interoperabilidade de sistemas para lidar com os desafios enfrentados por consumidores e empresas na era digital atual. A VA é guiada pelas crenças de que as tecnologias devem estar alinhadas com as escolhas e valores das pessoas, ser utilizadas para aproximar as comunidades e tornar as sociedades mais abertas, ao mesmo tempo em que ajudam as empresas a crescer e competir de forma justa. Em sua missão de dar às pessoas o poder de se conectar e interagir em seus próprios termos, a VA fornece ferramentas tecnológicas pioneiras que garantem um equilíbrio certo entre as empresas e os interesses dos consumidores.

Para mais informações, visite www.virtualartifacts.com ou entre em contato conosco em [email protected].

