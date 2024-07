Virtual Artifacts Inc. presenta un innovador marco digital para resolver la crisis mundial de los medios de comunicación

MONTREAL, 24 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Virtual Artifacts Inc. (VA), pionera en tecnología de la información, presentó hoy el Marco Digital Hibe, una solución integral diseñada para abordar los desafíos apremiantes que enfrenta el ecosistema de los meedios globales, como la disminución de los ingresos por publicidad, la propagación de información errónea y la disminución de la confianza pública en los medios de comunicación tradicionales.

Un libro blanco recientemente publicado titulado "Information Media. From Paradigm Shift to a New Digital Framework" (Medios de información. Del cambio de paradigma a un nuevo marco digital) explora las raíces de la crisis de los medios y presenta el Marco Digital Hibe como un enfoque innovador para cerrar la brecha entre los medios.

Durante el año pasado, VA ha perfeccionado el Marco Digital Hibe a través de una sólida plataforma beta (www.hibe.com) que ha despertado un marcado interés de los reguladores gubernamentales, las organizaciones de medios y los consumidores de contenido. Esta plataforma ha sido fundamental para probar y validar las características clave que fortalecen a varias partes interesadas en el panorama de los medios digitales al permitirles a:

Editores: recuperar el control sobre la distribución de contenido, la monetización y las opiniones de los usuarios, lo que les permite establecer relaciones más sólidas con la audiencia.

recuperar el control sobre la distribución de contenido, la monetización y las opiniones de los usuarios, lo que les permite establecer relaciones más sólidas con la audiencia. Consumidores de contenido: tomar el control de su identidad digital y privacidad, a la vez que tienen la libertad de elegir fuentes de noticias, interactuar libremente en torno a contenido auténtico y evitar el acoso en línea.

tomar el control de su identidad digital y privacidad, a la vez que tienen la libertad de elegir fuentes de noticias, interactuar libremente en torno a contenido auténtico y evitar el acoso en línea. Gobiernos: desarrollar y hacer cumplir leyes adaptadas para proteger los derechos de autor, la privacidad de los datos, la soberanía digital y la seguridad en línea.

desarrollar y hacer cumplir leyes adaptadas para proteger los derechos de autor, la privacidad de los datos, la soberanía digital y la seguridad en línea. Innovadores tecnológicos: acceder al contenido de los medios a través de un modelo de costos sencillo y predecible, para respaldar el aprendizaje de la IA, los motores de búsqueda y el intercambio social, al tiempo que garantiza la equidad para los creadores de contenido.

"En la era digital actual, la información es un arma de doble filo: una poderosa herramienta para el aprendizaje y la toma de decisiones informadas, pero también un vector potencial de manipulación masiva", afirmó Jean Dobey, director ejecutivo de VA. "Al reconocer esta dualidad, hemos creado el Marco Digital Hibe y su plataforma en línea para capacitar a las partes interesadas, para navegar por las complejidades del panorama digital, coexistir y contribuir a un mundo mejor".

VA está buscando activamente aumentar sus asociaciones con organizaciones de medios, gobiernos e innovadores tecnológicos para escalar la plataforma y maximizar su impacto. Descargue el libro blanco para obtener más información y acompáñenos a construir un ecosistema de medios más sostenible.

Acerca de Virtual Artifacts Inc.

Con sede en Montreal (Quebec), Virtual Artifacts crea tecnologías únicas e innovadoras de protección de la privacidad, gestión de identidades e interoperabilidad de sistemas para abordar los desafíos que enfrentan los consumidores y las empresas en la era digital actual. VA se guía por la creencia de que las tecnologías deben estar alineadas con las elecciones y los valores de las personas, utilizarse para acercar a las comunidades y hacer que las sociedades sean más abiertas, mientras ayudan a las empresas a crecer y competir de manera justa. En su misión de dar a las personas el poder de conectarse e interactuar en sus propios términos, VA proporciona herramientas tecnológicas pioneras que garantizan un equilibrio adecuado entre los intereses de las empresas y los de los consumidores.

Para más información, visite www.virtualartifacts.com o contáctenos en [email protected].

