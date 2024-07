Virtual Artifacts Inc. stellt innovatives digitales Framework zur Lösung der globalen Medienkrise vor

MONTREAL, 25. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Virtual Artifacts Inc. (VA), ein Pionier im Bereich der Informationstechnologie, stellte heute das Hibe Digital Framework vor, eine umfassende Lösung zur Bewältigung der dringenden Herausforderungen, denen sich das globale Medien-Ökosystem gegenübersieht, wie z. B. sinkende Werbeeinnahmen, die Verbreitung von Fehlinformationen und das schwindende Vertrauen der Öffentlichkeit in traditionelle Medienunternehmen.

Ein neu veröffentlichtes White Paper mit dem Titel „Information Media. From Paradigm Shift to a New Digital Framework" untersucht die Wurzeln der Medienkrise und stellt das Hibe Digital Framework als innovativen Ansatz zur Überbrückung der Medienkluft vor.

Im vergangenen Jahr hat VA das Hibe Digital Framework durch eine robuste Beta-Plattform (www.hibe.com) verfeinert, die auf großes Interesse bei staatlichen Aufsichtsbehörden, Medienorganisationen und Inhaltskonsumenten gestoßen ist. Diese Plattform war maßgeblich an der Erprobung und Validierung von Schlüsselfunktionen beteiligt, die es den verschiedenen Akteuren in der digitalen Medienlandschaft ermöglichen, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Verleger: Sie erhalten die Kontrolle über die Verbreitung von Inhalten, die Monetarisierung und den Einblick in die Nutzerschaft zurück und können so engere Beziehungen zum Publikum aufbauen.

Konsumenten von Inhalten: Sie haben die Kontrolle über ihre digitale Identität und ihre Privatsphäre und haben gleichzeitig die Freiheit, Nachrichtenquellen auszuwählen, frei mit authentischen Inhalten zu interagieren und Online-Belästigungen zu vermeiden.

Regierungen: Entwicklung und Durchsetzung angepasster Gesetze zum Schutz des Urheberrechts, des Datenschutzes, der digitalen Souveränität und der Online-Sicherheit.

Technische Innovatoren: Zugang zu Medieninhalten über ein einfaches, vorhersehbares Kostenmodell zur Unterstützung von KI-Lernen, Suchmaschinen und sozialem Austausch bei gleichzeitiger Gewährleistung der Fairness für die Urheber von Inhalten.

„Im heutigen digitalen Zeitalter sind Informationen ein zweischneidiges Schwert: ein leistungsfähiges Instrument für das Lernen und die fundierte Entscheidungsfindung, aber auch ein potenzieller Vektor für Massenmanipulation", sagt Jean Dobey, CEO von VA. „Wir haben diese Dualität erkannt und das Hibe Digital Framework und die dazugehörige Online-Plattform entwickelt, um die Beteiligten zu befähigen, sich in der komplexen digitalen Landschaft zurechtzufinden, zu koexistieren und zu einer besseren Welt beizutragen."

VA bemüht sich aktiv um eine Ausweitung der Partnerschaften mit Medienorganisationen, Regierungen und Tech-Innovatoren, um die Plattform zu vergrößern und ihre Wirkung zu maximieren. Laden Sie das Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren, und helfen Sie uns, ein nachhaltigeres Medienökosystem aufzubauen.

Informationen zu Virtual Artifacts Inc.

Das in Montreal (Quebec) ansässige Unternehmen Virtual Artifacts entwickelt einzigartige und innovative Technologien zum Schutz der Privatsphäre, zur Identitätsverwaltung und zur Interoperabilität von Systemen, um die Herausforderungen zu meistern, denen sich Verbraucher und Unternehmen im heutigen digitalen Zeitalter gegenübersehen. VA lässt sich von der Überzeugung leiten, dass Technologien mit den Entscheidungen und Werten der Menschen in Einklang gebracht werden sollten, dass sie eingesetzt werden sollten, um Gemeinschaften einander näher zu bringen und Gesellschaften offener zu machen, und dass sie gleichzeitig Unternehmen helfen sollten, zu wachsen und in einen fairen Wettbewerb zu treten. Mit dem Ziel, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu ihren eigenen Bedingungen zu vernetzen und zu interagieren, bietet VA bahnbrechende technologische Instrumente, die ein Gleichgewicht zwischen den Interessen von Unternehmen und Verbrauchern gewährleisten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.virtualartifacts.com oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].

