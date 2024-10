Visit Qatar lança uma nova campanha global: 'Surpreenda-se'

A campanha foi projetada para mostrar as diversas atrações e experiências do Catar

DOHA, Catar, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Visit Qatar lançou a sua mais recente campanha global, 'Surprise Yourself' (Surpreenda-se), marcando um passo significativo na missão de atrair seis milhões de visitantes anualmente e estabelecer o Catar como um destino turístico obrigatório até 2030.

A campanha convida os viajantes a descobrir as experiências inesperadas e memoráveis que o Catar oferece. Ao visar famílias, casais e grupos de amigos, a campanha enfatiza a capacidade do Catar de proporcionar experiências diversas, significativas e inesquecíveis.

Projetada para diferenciar o Catar, a campanha destaca as atrações e ofertas turísticas únicas do país. Do charme exuberante da Ilha das Bananas à atmosfera vibrante do Souq Waqif e à emoção das dunas, a ampla gama de atrações do Catar é exibida, apresentando inúmeras oportunidades de relaxamento e aventura num ambiente acolhedor, seguro e inclusivo. Por meio do tema e plataforma de marca, "Moments That Stay With You", a campanha também mostra as conexões emocionais e memórias duradouras criadas durante as visitas ao Catar.

Apresentando uma versão moderna da música clássica de Bobby Hebb "Sunny", a campanha será lançada em 10 mercados internacionais usando uma variedade de plataformas, incluindo televisão, social media, canais digitais, materiais de imprensa e publicidade fora de casa.

Eng. Abdulaziz Ali Al Mawlawi, CEO da Visit Qatar, declarou: "Situado no cruzamento do Oriente e do Ocidente, a localização estratégica do Catar torna-o excecionalmente acessível. De apenas seis a oito horas de voo da maioria das principais cidades do mundo, o Catar conecta mais de 177 destinos, incluindo EUA, Europa, África e Médio Oriente. Isso faz do Catar uma escolha ideal para visitantes que procuram um destino de escala ou férias seguras e em família, repletas de sol durante todo o ano, aventura e diversão para todos. Esta campanha foi projetada para elevar o perfil global do Catar, mostrando as suas atrações únicas e riqueza cultural, impulsionando o aumento do número de visitantes de acordo com os nossos objetivos estratégicos de turismo."

Com um horizonte futurista, hotéis luxuosos, praias imaculadas ao longo do Golfo Pérsico e uma infinidade de experiências únicas, o Catar oferece tudo, desde retiros relaxantes à beira da piscina até aventuras emocionantes. Como destino ideal para famílias, o Catar apresenta uma rica mistura de atividades, entretenimento e hospitalidade de luxo. O panorama turístico do país é reforçado por uma classificação de alto índice de segurança, instalações de última geração, uma companhia aérea e aeroporto nacionais premiados, transporte público contínuo e políticas abertas de vistos de turismo.

O Catar está pronto para uma emocionante temporada de inverno repleta de competições internacionais de desporto e festividades culturais. Os destaques incluem o tão esperado retorno da Fórmula 1, atividades vibrantes no Sealine Desert e espetáculos com consagrados artistas regionais e internacionais. Eventos de retorno notáveis, como a Doha Jewellery and Watches Exhibition e o Qatar International Food Festival, também estão programados para cativar o público. Enquanto o Catar se prepara para 2025 com eventos como a Web Summit e a Liga Árabe no horizonte, o país está rapidamente a tornar-se num dos destinos de viagem mais emocionantes do mundo.

Sobre o Visit Qatar

O Visit Qatar é o principal ramo do Qatar Tourism, o órgão regulador do setor de turismo no Catar. A missão do Visit Qatar é promover e expandir o turismo no Catar, cultivando a sua rica cultura, desenvolvendo atrações emocionantes, aprimorando o calendário do Catar, tornando-se o principal destino MICE da região, diversificando eventos e experiências de luxo. O Visit Qatar está enraizado na Excelência em Serviços, impulsionando toda a cadeia de valor do turismo e aumentando o número de de visitantes locais e internacionais no Catar. Através da rede de escritórios internacionais do Visit Qatar em mercados prioritários, plataformas digitais de ponta e campanhas de marketing, o Visit Qatar está a expandir a presença do Catar globalmente e a aprimorar o setor do turismo.

