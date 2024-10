Visit Qatar startet neue globale Kampagne: „Surprise Yourself"

Kampagne präsentiert die vielfältigen Attraktionen und Erlebnisse in Qatar

DOHA, Qatar, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Visit Qatar hat seine neueste globale Kampagne „Surprise Yourself" (Lassen Sie sich überraschen) vorgestellt, die einen wichtigen Schritt auf dem Weg darstellt, jährlich sechs Millionen Besucher anzuziehen und Qatar bis 2030 als ein Reiseziel zu etablieren, das man gesehen haben muss.

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte:

https://www2.multivu.com/visitqatar/9294651-en-gb-launches-new-global-campaign-surprise-yourself

Die Kampagne lädt Reisende dazu ein, die unerwarteten und unvergesslichen Erlebnisse zu entdecken, die Qatar zu bieten hat. Die Kampagne richtet sich an Familien, Paare und Freundesgruppen und unterstreicht die Fähigkeit Katars, vielfältige, bedeutungsvolle und unvergessliche Erlebnisse zu bieten.

Die Kampagne zielt darauf ab, Qatar einzigartige Attraktionen und touristische Angebote hervorzuheben. Vom üppigen Charme der Banana Island (Resort Doha by Anantara) über die pulsierende Atmosphäre des Souq Waqif bis hin zum Nervenkitzel beim Dune Bashing werden die vielfältigen Attraktionen Katars vorgestellt, die zahlreiche Möglichkeiten für Entspannung und Abenteuer in einer warmen, sicheren und einnehmenden Umgebung bieten. Mit dem Thema und der Markenplattform „Moments That Stay With You" (Momente, die in Erinnerung bleiben) zeigt die Kampagne auch die emotionalen Bindungen und bleibenden Erinnerungen, die bei einem Besuch in Qatar entstehen.

Die Kampagne, die eine moderne Interpretation des klassischen Songs „Sunny" von Bobby Hebb beinhaltet, wird in 10 internationalen Märkten über eine Vielzahl von Plattformen wie Fernsehen, soziale Medien, digitale Kanäle, Pressematerialien und Außenwerbung verbreitet.

Eng. Abdulaziz Ali Al Mawlawi, CEO von Visit Qatar, sagte: „Qatar liegt an der Kreuzung zwischen Ost und West und ist aufgrund seiner strategischen Lage besonders gut erreichbar. Nur sechs bis acht Flugstunden von den meisten Großstädten der Welt (sechs Stunden ab Deutschland) entfernt, bietet Qatar Verbindungen zu mehr als 177 Destinationen, darunter die USA, Europa, Afrika und der Nahe Osten. Dies macht Qatar zu einem idealen Reiseziel für Besucher, die einen Zwischenstopp einlegen oder einen sicheren, familienfreundlichen Urlaub mit ganzjährigem Sonnenschein, Abenteuer und Spaß für alle verbringen möchten. Ziel der Kampagne ist es, Katars weltweites Profil zu schärfen, indem die einzigartigen Attraktionen und der kulturelle Reichtum des Landes präsentiert werden, um letztendlich die Besucherzahlen im Einklang mit unseren strategischen Tourismuszielen zu steigern.

Mit seiner futuristischen Skyline, den luxuriösen Hotels, den unberührten Stränden am Arabischen Golf und einer Fülle einzigartiger Erlebnisse bietet Qatar alles - vom entspannten Rückzug an den Pool bis hin zum aufregenden Abenteuer. Als familienfreundliches Reiseziel bietet Qatar eine reichhaltige Mischung aus Aktivitäten, Unterhaltung und luxuriöser Gastfreundschaft. Die touristische Landschaft des Landes wird durch einen hohen Sicherheitsindex, hochmoderne Einrichtungen, eine preisgekrönte nationale Fluggesellschaft und einen preisgekrönten Flughafen, perfekte öffentliche Verkehrsmittel und eine offene Visapolitik für Touristen gestärkt.

Qatar steht eine aufregende Wintersaison voller internationaler Sport- und Kulturveranstaltungen bevor. Zu den Höhepunkten zählen die mit Spannung erwartete Rückkehr der Formel 1, lebhafte Aktivitäten in der Sealine-Wüste und Konzerte mit bekannten regionalen und internationalen Künstlern.

Auch wiederkehrende Veranstaltungen wie die Doha Schmuck und Uhren Messe und das Qatar International Food Festival werden das Publikum in ihren Bann ziehen. Mit Veranstaltungen wie dem Web Summit und dem Arab Cup am Horizont bereitet sich Qatar auf das Jahr 2025 vor und entwickelt sich zu einem der aufregendsten Reiseziele der Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.visitqatar.com.

Informationen zu Visit Qatar

Visit Qatar ist der wichtigste Zweig von Qatar Tourism, der Aufsichtsbehörde für den Tourismussektor in Katar. Visit Qatar hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tourismus in Qatar zu fördern und auszubauen, indem es die reiche Kultur des Landes kultiviert, aufregende Attraktionen entwickelt, den Veranstaltungskalender Katars ausbaut, zum führenden MICE-Ziel in der Region wird und Veranstaltungen und Luxuserlebnisse ausweitet. Visit Qatar setzt auf exzellenten Service, fördert die gesamte touristische Wertschöpfungskette und steigert die Nachfrage lokaler und internationaler Besucher in Katar. Durch das Netzwerk der internationalen Büros von Visit Qatar in den wichtigsten Märkten, innovative digitale Plattformen und Marketingkampagnen baut Visit Qatar die Präsenz Katars weltweit aus und stärkt den Tourismussektor.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/2520939/Visit_Qatar_Surprise_Yourself.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2519446/Visit_Qatar_Logo.jpg