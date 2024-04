Vivendo Bem Digitalmente: Iniciativa global lançada pelo Centro de Internet Confiável e Comunidade da NUS e "Powered by DQ"

SINGAPURA, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 17 de abril de 2024, o Centro de Internet Confiável e Comunidade (CTIC) da Universidade Nacional de Singapura (NUS) lançou uma nova iniciativa inovadora, "Living Well Digitally" (Vivendo Bem Digitalmente) (https://ctic.nus.edu.sg/living-well-digitally/)). Desenvolvida em parceria com o DQ Institute e em apoio ao movimento Digital for Life da Infocomm Media Development Authority (IMDA), a iniciativa tem como objetivo educar, envolver e capacitar indivíduos de todo o mundo com o conhecimento e as ferramentas para navegar pelas complexidades do mundo digital, promovendo um estilo de vida digital mais equilibrado e informado.

(From right to left) Professor Li Mongli, Professor Chen Tsuhan, Professor Audrey Yue, Senior Parliamentary Secretary Mdm Rahayu Mahzam, Professor Natalie Pang, Dr. Yuhyun Park, Assistant Professor Zhang Renwen, Research Assistant Soh Kai Xin Digital Wellbeing Indicator Framework (DWIF)

A iniciativa "Vivendo Bem Digitalmente" introduz três componentes principais:

Estrutura de indicadores de bem-estar digital (DWIF): A DWIF é a primeira estrutura original do mundo que avalia holisticamente o bem-estar digital em diversos domínios da vida cotidiana. Utilizando os padrões globais IEEE DQ do DQ Institute (IEEE 3527.1 TM ) como sua estrutura de base, o DWIF abrange cinco domínios de Bem-Estar Digital (relações sociais digitais, saúde digital, consumo digital, emprego digital e participação cívica digital). Ele integra o conceito de cidadania digital para fornecer uma estrutura abrangente e inclusivo para o bem-estar digital.

Usando a ferramenta de avaliação de bem-estar digital "Powered by DQ", os indivíduos agora podem avaliar facilmente seu bem-estar digital com o clique de um botão e receber imediatamente pontuações e feedback em nosso site Vivendo Bem Digitalmente. Desenvolvida com base na estrutura da DWIF, a ferramenta orienta os usuários por meio de uma série de perguntas, fornecendo uma análise personalizada de sua pontuação de bem-estar, permitindo que eles identifiquem áreas de força e melhoria para aumentar seu nível de bem-estar digital. Recursos acessíveis para a comunidade: Com o objetivo de educar e capacitar as pessoas para melhorar seu bem-estar digital, o site Living Well Digitally funciona como uma plataforma que oferece um repositório com curadoria de recursos educacionais gratuitos, dicas e informações que podem ser acessadas por qualquer pessoa, desde jovens adultos até famílias, educadores e assistentes sociais.

Desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da NUS-CTIC (liderada pela professora Audrey Yue, pela professora Natalie Pang e pelo professor Zhang Renwen, em colaboração com o professor Lim Ee-Peng da Universidade de Administração de Singapura e com o Dr. Yuhyun Park do DQ Institute), a DWIF foi elaborada ao longo de dois anos de pesquisa, refinamento e validação. Isso incluiu consultas com 23 especialistas (formuladores de políticas, agências de serviço social e acadêmicos) de Singapura, China, EUA e Reino Unido, seguidas de testes-piloto com mais de 1.300 pessoas combinadas em Singapura e em todas as partes do mundo. Em seguida, foi realizada uma pesquisa populacional em vários países com mais de 4.000 pessoas em quatro cidades de Singapura, Seul, Xangai e Londres.

Para comemorar o lançamento público da iniciativa "Living Well Digitally" (Vivendo Bem Digitalmente), o CTIC organizou um evento de lançamento oficial na NUS para as partes interessadas de ministérios e organizações governamentais, incluindo o Ministério de Comunicações e Informações e a IMDA, agências de serviços sociais, como a TOUCH Community Services, e empresas líderes em tecnologia, como a Meta e a ByteDance (TikTok).

"No cenário digital atual, priorizar o bem-estar digital é essencial. Com a iniciativa Living Well Digitally, estamos desencadeando um movimento para educar e capacitar as pessoas em Singapura e no mundo todo a se apropriarem de suas experiências digitais e cultivarem conexões significativas on-line e off-line", disse a professora Audrey Yue, pesquisadora principal do projeto, vice-diretora do CTIC, chefe de departamento e professora de comunicações e novas mídias da NUS. "Ao apresentar a Estrutura de indicadores de bem-estar digital e a plataforma Living Well Digitally, esperamos oferecer a indivíduos, assistentes sociais, educadores, empresas de tecnologia e formuladores de políticas um instrumento que possa ajudar todos e qualquer pessoa a 'vivendo bem digitalmente' na era digital."

Em seu discurso de abertura, a convidada de honra, Sra. Rahayu Mahzam, Secretária Parlamentar Sênior do Ministério da Saúde e do Ministério do Direito, enfatizou a importância do bem-estar digital e do uso consciente das tecnologias para pessoas de todas as origens, dizendo: "Quer você se identifique como pai, educador ou profissional de tecnologia, é fundamental que pensemos em nossa abordagem e relacionamento com as tecnologias de forma consciente."

O Sr. Rahahyu Mahzam acrescentou: "Esperamos que esse kit de ferramentas acrescente a gama de recursos do movimento Digital for Life para educar, envolver e capacitar os cingapurianos a fortalecer seu bem-estar e resiliência digital."

Durante o evento, a equipe de pesquisa revelou o site "Living Well Digitally" e apresentou a ferramenta de avaliação de bem-estar digital "Powered by DQ". "Powered by DQ" (ou, Alimentada pelo DQ, em português) é um selo de confiança de que uma intervenção de alfabetização digital é confiável e impactante com base nos Padrões Globais IEEE DQ (IEEE 3527.1TM), fornecendo à estrutura NUS-CTIC ferramentas de alinhamento e medição de impacto para identificar áreas de força e fraqueza para insights acionáveis e desenvolvimento de iniciativas adicionais.

O Dr. Yuhyun Park, fundador do DQ Institute, disse: "O DQ Institute tem a honra de colaborar com essa significativa iniciativa global que visa compreender e aprimorar o bem-estar digital em uma era de desenvolvimentos sem precedentes em inteligência artificial (IA). Enquanto os efeitos da IA no bem-estar individual continuam a se desenvolver, o compromisso da equipe de pesquisa da NUS-CTIC está pronto para revelar insights acionáveis e promover mudanças positivas. Essa iniciativa impactante capacitará as comunidades com as ferramentas essenciais e o conhecimento necessário para navegar pelos riscos e oportunidades apresentados pela IA, garantindo uma abordagem mais equilibrada do bem-estar digital."

Sobre o NUS-CTIC:

O Centro de Internet Confiável e Comunidade da Universidade Nacional de Singapura (NUS-CTIC) dedica-se ao estudo interdisciplinar da Internet e suas implicações na sociedade do futuro. Seu objetivo é integrar pesquisas em ciências sociais e comportamentais, tecnologias digitais, abordagens baseadas em dados e estudos de políticas para examinar holisticamente a Internet e seu impacto social. Para obter mais informações, visite o site do CTIC: https://ctic.nus.edu.sg/

Sobre o DQ Institute:

O DQ Institute (DQI) é um think-tank internacional dedicado a estabelecer padrões globais de inteligência digital e garantir a segurança, a capacitação e o bem-estar de indivíduos, organizações e nações na era digital. A estrutura do DQ é reconhecida como o padrão global de alfabetização digital, habilidades e prontidão (IEEE 3527.1-2020). O DQI opera como uma organização 501(c)(3) nos Estados Unidos e como uma organização sem fins lucrativos em Singapura. Para obter mais informações, visite o site do DQ Institute: https://dqinstitute.org.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2391338/DQ_Institute_1.jpg

Infográfico: https://mma.prnewswire.com/media/2391339/DQ_Institute_2.jpg

