VizEx lança plataforma multilíngue que conecta imigrantes a advogados de imigração licenciados nos Estados Unidos

Novo serviço oferece orientação gratuita em linguagem simples e consultas gratuitas em vários idiomas

MIAMI, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A VizEx, uma nova plataforma multilíngue, anunciou hoje seu lançamento para ajudar futuros imigrantes a compreender suas opções de imigração e se conectar com advogados de imigração licenciados nos Estados Unidos para consultas gratuitas, em seu próprio idioma.

Imigrar para os Estados Unidos é um processo complexo e, para milhões de pessoas, torna-se ainda mais difícil devido às barreiras do idioma e à dificuldade de encontrar o advogado certo. A VizEx foi criada para reduzir essa distância. A plataforma explica assuntos relacionados à imigração em linguagem clara e acessível, em diversos idiomas, e conecta aqueles que desejam orientação personalizada a um advogado licenciado para uma consulta gratuita de 15 minutos.

A VizEx conecta potenciais clientes a advogados de acordo com o idioma e a área de atuação, permitindo que cada pessoa converse com um advogado qualificado que compreenda tanto sua situação quanto seu idioma. O uso da plataforma é gratuito, assim como a consulta.

"A imigração é uma das decisões mais importantes que uma pessoa pode tomar, e muitas enfrentam esse processo sem acesso a informações claras em um idioma que compreendam", afirmou David J. Hart, fundador da VizEx e advogado de imigração nos Estados Unidos com mais de 35 anos de experiência. "A VizEx foi criada para atender as pessoas onde elas estão: explicando suas opções de forma clara, em seu próprio idioma, e conectando-as a um advogado qualificado quando estiverem prontas."

No lançamento, a VizEx está disponível em inglês, espanhol e português (Brasil), com novos idiomas previstos para o futuro. A plataforma também oferece guias educativos gratuitos sobre temas comuns de imigração, desde vistos e residência permanente até a naturalização. Para obter mais informações ou agendar uma consulta gratuita com um advogado de imigração licenciado, visite www.vizex.org .

A VizEx fornece informações educativas de caráter geral e conecta usuários a advogados independentes licenciados, mas não presta consultoria jurídica. Toda consulta ou representação legal é fornecida exclusivamente pelo advogado independente, e a relação advogado-cliente existe apenas entre o advogado e o cliente.

Sobre a VizEx

A VizEx é uma plataforma multilíngue que ajuda futuros imigrantes a compreender suas opções de imigração e a se conectar com advogados de imigração licenciados nos Estados Unidos para consultas gratuitas. Operada pela Liveday, LLC, a VizEx torna informações confiáveis sobre imigração mais acessíveis por meio de recursos educativos em linguagem simples e da conexão com advogados em diversos idiomas. Saiba mais em www.vizex.org .

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Imprensa: [email protected]

Site: www.vizex.org

FONTE VizEx