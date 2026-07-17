VizEx lanza una plataforma multilingüe que conecta a inmigrantes con abogados de inmigración licenciados en EE. UU.

El nuevo servicio ofrece orientación gratuita en lenguaje sencillo y consultas gratuitas en varios idiomas

MIAMI, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- VizEx, una nueva plataforma multilingüe, anunció hoy su lanzamiento para ayudar a los futuros inmigrantes a comprender sus opciones y conectarse con abogados de inmigración licenciados en Estados Unidos para consultas gratuitas, en su propio idioma.

La inmigración a Estados Unidos es compleja y, para millones de personas, se vuelve aún más difícil por las barreras del idioma y por lo complicado que es encontrar al abogado adecuado. VizEx fue creado para cerrar esa brecha. La plataforma explica los temas migratorios en un lenguaje claro y cotidiano, en varios idiomas, y luego conecta a quienes desean ayuda personalizada con un abogado licenciado para una consulta gratuita de 15 minutos.

VizEx conecta a los futuros clientes con abogados según el idioma y el área de práctica, de modo que una persona pueda hablar con un abogado calificado que comprenda tanto su situación como su idioma. El uso de la plataforma es gratuito, y la consulta también lo es.

"La inmigración es una de las decisiones más trascendentales que una persona puede tomar, y demasiadas personas la enfrentan sin información clara en un idioma que entiendan", afirmó David J. Hart, fundador de VizEx y abogado de inmigración en EE. UU. con más de 35 años de experiencia. "VizEx está diseñado para encontrar a las personas donde están: explicarles sus opciones con claridad, en su propio idioma, y conectarlas con un abogado calificado cuando estén listas".

En su lanzamiento, VizEx está disponible en inglés, español y portugués (de Brasil), con más idiomas previstos. La plataforma también ofrece guías educativas gratuitas sobre temas migratorios comunes, desde visas y residencias permanentes hasta la naturalización. Para obtener más información o programar una consulta gratuita con un abogado de inmigración licenciado, visite www.vizex.org .

VizEx ofrece información educativa de carácter general y conecta a los usuarios con abogados independientes con licencia; no brinda asesoría legal por sí misma. Toda consulta o representación legal es proporcionada por el abogado independiente, y la relación abogado- cliente existe únicamente entre el abogado y el cliente.

Acerca de VizEx

VizEx es una plataforma multilingüe que ayuda a los futuros inmigrantes a comprender sus opciones migratorias y a conectarse con abogados de inmigración licenciados en EE. UU. para consultas gratuitas. Operado por Liveday, LLC, VizEx hace que la información confiable sobre inmigración sea más accesible mediante recursos educativos en lenguaje sencillo y la conexión con abogados en varios idiomas. Más información en www.vizex.org .

Contacto de prensa:

Prensa: [email protected]

Sitio web: www.vizex.org

FUENTE VizEx