Volkswagen Caminhões e Ônibus fornecerá 167 caminhões para Santa Catarina

SÃO PAULO, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai fornecer 167 caminhões ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA), com unidades destinadas ao atendimento de demandas dos municípios consorciados do estado de Santa Catarina. O portfólio selecionado reúne modelos voltados a serviços essenciais de infraestrutura urbana e operação fora de estrada.

Entre os modelos estão 32 unidades do VW Constellation 18.260 4x2, destinadas as atividades como coleta de resíduos sólidos, transporte com tanque de água e carga seca. Já o VW 27.260 6x4 são 38 unidades, com aplicações previstas para basculante, poliguindaste, carga geral fora de estrada e betoneira.

"O fornecimento ao CINCATARINA reforça a presença da Volkswagen Caminhões e Ônibus no atendimento ao setor público, com uma padronização dos modelos, facilitando a aquisição pelas prefeituras, além de contribuir para a renovação e ampliação das frotas com soluções alinhadas às necessidades locais de operação. São veículos configurados para garantir eficiência nas operações e apoiar as prefeituras em serviços essenciais à população", afirma Sergio Pugliese, diretor de Vendas Caminhões da VWCO.

Outro destaque é o VW Constellation 27.260 na configuração basculante, com 97 unidades voltadas a obras, ampliando a capacidade de atendimento a demandas de manutenção viária, infraestrutura e serviços urbanos dos municípios.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

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