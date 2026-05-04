Volkswagen Caminhões e Ônibus tem novo responsável por Pessoas & Cultura

SÃO PAULO, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A partir deste mês, Anderson Decimoni é o novo vice-presidente de Pessoas & Cultura da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Ele sucede Livia Simões, que passará a ter uma atribuição internacional na área de Finanças da Scania e da TRATON AB.

"A experiência de Anderson Decimoni será fundamental para garantir a continuidade da excelência de nossas práticas de gestão de pessoas. À Livia, agradeço aos anos de parceria e conquistas, que deixam sua marca em nossa gestão. Desejamos muito sucesso aos dois em suas novas missões", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da empresa.

Anderson Decimoni conta com mais de 30 anos de experiência profissional e dedicou a maior parte de sua carreira até aqui à área de Auditoria Interna. Há 10 anos está na VWCO e desde o fim de 2024, fez a transição para a área de Pessoas & Cultura. "Entro nessa jornada com entusiasmo genuíno e um profundo senso de propósito: seguir elevando a experiência das nossas pessoas, fortalecer ainda mais a nossa cultura e contribuir para o crescimento da nossa marca", agradece o executivo.

Adicionalmente, a área de Sustentabilidade passará para a responsabilidade da Vice-Presidência de Estratégia e Planejamento, liderada por Leandro Siqueira, que dará continuidade às ações da empresa na construção de um legado mais sustentável.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus