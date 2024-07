Volkswagen Caminhões e Ônibus abre inscrições para o programa Global Trainee

- Vagas abertas na fábrica em Resende (RJ) e em todo o Brasil

- Programa é afirmativo para pessoas negras, buscando times multiculturais

SAO PAULO, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus lança seu programa Global Trainee 2024 buscando recém-formados apaixonados por desafios e com vontade de aprender e atuar em um ambiente dinâmico e globalizado. Reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Estado do Rio e a sétima no Brasil pelo ranking Great Place to Work, a empresa conta com vagas para a fábrica em Resende (RJ) e para seus escritórios em São Paulo (SP). A iniciativa é uma das principais portas de entrada para novos talentos e acontece em paralelo ao programa internacional de trainees do Grupo TRATON, do qual a VWCO é uma de suas marcas.

O candidato deve se inscrever até o dia 26/7 através do seguinte link: https://diversity.selecty.com.br/vaga/29/vaga-para-programa-de-trainee-talentos-negros-2024-volkswagen-caminhoes-e-onibus-brasil

Nesta jornada prática de aprendizado, os participantes desenvolverão suas habilidades vivenciando uma experiência diversa e dinâmica, conhecendo cada detalhe e todo o cotidiano de trabalho de uma empresa multinacional, com possibilidade de experiências ao redor do mundo, especialmente na Alemanha, Suécia e Estados Unidos. "Assim como a diversidade de perspectivas e experiências, o desenvolvimento de jovens talentos é fundamental para o sucesso sustentável de nossa organização. Através do programa Global Trainee, buscamos cultivar indivíduos que demonstrem potencial para impactarem positivamente a sociedade", diz Livia Simões, vice-presidente de Pessoas & Cultura e Sustentabilidade da VWCO.

Reforçando o compromisso com a Diversidade & Inclusão, o programa da VWCO é afirmativo para pessoas negras, que buscam influenciar e formar times multiculturais. Para a inscrição, o candidato deve ter concluído a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022. O processo seletivo contará com teste on-line, dinâmica em grupo e entrevista.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas.

A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2467733/ARTE_POST___TRAINEE__4__1.jpg

