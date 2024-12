Volkswagen Caminhões e Ônibus amplia investimentos em ações sociais em 2024

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus reforça seu compromisso com a responsabilidade social em 2024, ampliando para 16 o número de instituições apoiadas. A empresa investe em iniciativas que promovem saúde, esporte, meio ambiente, educação, cultura, cidadania, assistência e inclusão, e proteção infantojuvenil, impactando diretamente as comunidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Entre os projetos beneficiados estão a 22ª Corrida e Caminhada GRAACC, que gera recursos para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer; o "Fazendo Arte - Inclusão para Todos", que promove inclusão por meio de atividades artísticas; a FLIR - Feira do Livro de Resende, incentivando a leitura e o acesso à cultura; o "Nado Artístico para Todos", que amplia o acesso de jovens com deficiência a esportes aquáticos; o programa "Pelo Direito de Envelhecer com Direitos", que oferece suporte à população idosa; e "Futebol Resende – Pelé Academia", que desenvolve e aprimora o funcionamento das categorias de base do Resende Futebol Clube, onde está localizada a fábrica da montadora.

"Nosso compromisso vai além da produção de veículos e serviços. Queremos contribuir para o desenvolvimento social das comunidades que nos acolhem, ajudando a construir um futuro mais justo e sustentável para todos", afirma Marco Saltini, Vice-presidente de Relações Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Essas ações refletem o papel da empresa como agente de transformação social, investindo em iniciativas que geram impactos positivos e duradouros na vida das pessoas e no fortalecimento das comunidades locais.

