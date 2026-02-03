Volkswagen Caminhões e Ônibus anuncia novo diretor de Relações Institucionais

SAO PAULO, 3 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Luiz Henrique Bezerra assume a Diretoria de Relações Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Com experiência no Grupo Volkswagen desde 2010 e chegada à VWCO em abril de 2025, ele sucede a Marco Saltini, que se aposentou em 30 de janeiro, após quase duas décadas dedicadas à empresa.

"É com grande satisfação que damos as boas-vindas a Luiz Henrique Bezerra. Sua experiência será fundamental para representar a VWCO junto ao governo, às entidades e à sociedade, sempre protegendo nossos interesses corporativos e fortalecendo nossa imagem institucional", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus. "Ao mesmo tempo, quero expressar nosso sincero agradecimento a Marco Saltini, que encerrou uma trajetória brilhante marcada por conquistas e liderança exemplar. Desejamos a ele muito sucesso nesta nova etapa", completa Cortes.

Advogado e Administrador de Empresas com habilitação em Comércio Exterior, Luiz Henrique Bezerra é pós-graduado em Gestão de Pessoas e Direito Eleitoral. Sua trajetória inclui mais de 15 anos na indústria automobilística e mais de duas décadas dedicadas às relações institucionais e governamentais.

"Estou muito feliz com essa nova fase da minha carreira e extremamente motivado. Acredito que essa mudança para a VWCO foi muito acertada e tem ampliado minha visão sobre a indústria, contribuindo para meu crescimento profissional. Gostaria de agradecer a todos os colegas da empresa pela colaboração e pelo espírito de equipe que tenho encontrado aqui", afirma Luiz Henrique Bezerra.

Ao longo da carreira, atuou como executivo da Fiesp, Conselheiro da OAB/DF, Presidente da ABRIG e Assessor da Presidência da CNI. Atualmente, além de ser o novo diretor de Relações Institucionais da VWCO, é também o vice-presidente da ANFAVEA

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

