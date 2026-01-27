Volkswagen Caminhões e Ônibus cresce na Argentina em 2025

O mercado é atendido por fábrica local em Córdoba e também com veículos embarcados do Brasil

A marca está no mercado argentino desde 1998 e tem cerca de 30 pontos de vendas e serviços

SÃO PAULO, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Argentina liderou as vendas fora do Brasil da Volkswagen Caminhões e Ônibus, totalizando 2.182 unidades e alcançando um crescimento de 12% em 2025 em relação ao ano anterior. Esse desempenho reflete a forte aceitação tanto dos modelos hoje produzidos na fábrica de Córdoba quanto das unidades enviadas de Resende (RJ). O Constellation 17.280 e os Delivery 11.180 e 9.170 lideraram as vendas da marca no país, enquanto no segmento de ônibus o destaque foi o Volksbus 15.190 OD.

"A produção de caminhões e ônibus em Córdoba, iniciada em 2024, teve impacto direto nos nossos negócios no mercado argentino, com cerca de 2 mil veículos comercializados no ano passado. Um avanço significativo em relação às quase 600 unidades de 2023", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO.

A montadora atua na Argentina há mais de 25 anos e conta com a segunda maior rede de concessionários fora do Brasil: são 13 concessionárias e 16 pontos de venda que atendem todo o território argentino. A linha de montagem no país ocupa uma área de 15 mil metros quadrados, dedicada à produção de caminhões e do chassi de ônibus.

Além da Argentina, os principais destinos de vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus no exterior em 2025 foram o México, com 1.868 unidades, seguido pelo Chile, com 1.251 veículos, e pelo Peru, com 503 unidades.

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870561/1.jpg

