Volkswagen Caminhões e Ônibus cresce acima da indústria e lidera vendas no transporte de cargas

SAO PAULO, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus ganha participação de mercado em 2024 e supera o índice de crescimento da indústria, de acordo com os números divulgados pela Anfavea hoje (14/1). Com 31.328 caminhões emplacados e cerca de 25,1% de market share, a Volkswagen lidera por mais um ano as vendas no mercado brasileiro de caminhões. A marca também manteve sua vice-liderança histórica em ônibus, com 5.856 chassis, elevando sua participação de mercado em mais de quatro pontos percentuais, atingindo 26,1%.

A expansão da marca foi superior à média de recuperação da indústria: no transporte de cargas, a VWCO subiu em 16% suas comercializações, enquanto a alta total do mercado ficou em 15,7%. Já em ônibus, o resultado da marca foi 30,4% superior ao de 2023, bem acima dos 9,8% de ampliação dos emplacamentos totais.

"O Brasil é o maior mercado para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, onde desenvolvemos um modelo de negócio de sucesso baseado em produtos e serviços sob medida para nossos clientes, rede de concessionárias ampla e qualificada, com engenharia e produção de ponta. Nossos resultados positivos comprovam a eficácia dessa estratégia e é por isso que a temos replicado em nosso plano de internacionalização", explica Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

Clientes elevam demanda por modelos VW

Dos caminhões leves aos pesados, a VWCO cresceu em todos os segmentos. O Delivery 11.180 segue como o modelo mais vendido da marca e é o segundo mais emplacado no país. Já o Constellation 26.260 é estreante na lista dos dez preferidos dos clientes brasileiros. O Delivery Express, por sua vez, se mantém entre os três mais vendidos de seu mercado competitivo de comerciais leves.

Os modelos elétricos da montadora também se consagraram na liderança da eletromobilidade para o transporte de cargas e juntos representaram praticamente a metade da demanda nacional. Destaque especial vai para a família Meteor, que conquistou o mercado, com um crescimento expressivo em suas comercializações.

Em ônibus, o crescimento de vendas se estendeu às mais diferentes aplicações graças à boa aceitação do portfólio Euro 6 da montadora. A família Volksbus ficou em primeiro lugar nas vendas ao governo e também em micro-ônibus, além do segundo lugar em chassis urbanos e para fretamento.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2598705/Volkswagen_Caminhoes_e_Onibus_transporte_de_cargas.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus