Volkswagen ganha mercado e lidera vendas de caminhões em 2025

- Delivery 11.180 mantém o título de caminhão mais vendido do Brasil e marca detém 60% de participação no segmento de médios

SAO PAULO, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus liderou a preferência no mercado brasileiro de caminhões em 2025. Pelo 22° ano, a marca teve a preferência entre os clientes do transporte de cargas e, de acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram licenciados 30.211 caminhões VW, volume correspondente a 26,6% das unidades emplacadas. Em um mercado altamente competitivo, a marca conseguiu ampliar sua participação de mercado em 1,5 ponto percentual. Vice-líder em ônibus, a VWCO comercializou 5.799 chassis Volksbus e celebrou a entrega das primeiras unidades de sua versão elétrica.

"Manter a liderança por mais de duas décadas no segmento competitivo é um feito que ganha um significado especial às vésperas dos nossos 45 anos. Nossa trajetória sempre foi pautada por ouvir o cliente e entregar soluções que combinem robustez com o melhor custo operacional. Os números de 2025 reafirmam que estamos no caminho certo para continuar a mover o Brasil, mantendo um desempenho superior ao da indústria nacional mesmo diante dos desafios globais", celebra Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A marca lidera com folga os segmentos que cresceram no país em 2025: médios e semipesados. Como reflexo, o caminhão mais vendido no Brasil é o Delivery 11.180. O modelo é o principal motor do domínio da VWCO entre os médios, no qual a empresa detém mais de 60% de market share, sendo que, sozinho, o Delivery 11.180 supera 50% das vendas da categoria. A família Constellation também apresentou uma performance robusta, especialmente no segmento de semipesados, em que a marca ultrapassou 40% de participação e emplacou seis modelos entre os dez mais vendidos da categoria, com protagonismo do Constellation 17.210.

No segmento de ônibus, o Volksbus 17.230 ocupa o primeiro lugar nas vendas da montadora, voltado a aplicações de fretamento, principal demanda do mercado para a VWCO, muito atendido também pelo micro Volksbus 11.180. Outro destaque da marca são as vendas ao governo, tendo o Volksbus 8.180 Rural no topo da preferência, destinado ao programa Caminho da Escola. A ofensiva elétrica da VWCO ganhou tração com o lote inaugural do e-Volksbus para São Paulo, posicionando a empresa como protagonista na modernização das frotas públicas e na redução de emissões nos grandes centros.

