Volkswagen Caminhões e Ônibus divulga novo Relatório de Sustentabilidade

SÃO PAULO, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus lança a segunda edição do seu Relatório de Sustentabilidade, disponível para download em vwco.com.br. A publicação destaca os principais avanços, compromissos e impactos da companhia em sua estratégia ambiental, social e de governança (ESG) referentes ao ano de 2023.

"Entregamos mais valor na forma de veículos e serviços inovadores e eficientes, tomamos ações de efeito imediato para reduzir impactos ambientais, adotamos iniciativas de valorização de nossos colaboradores e apoiamos projetos sociais que hoje beneficiam milhares de pessoas. Tudo isso com o objetivo de garantir um futuro cada vez mais sustentável para o nosso setor", comenta Roberto Cortes, presidente e CEO da VWCO.

Por meio do Programa Futuro, que promove ações e alavanca boas práticas para um legado ainda mais sustentável para as gerações futuras, a empresa ampliou principalmente iniciativas de impacto positivo ao meio ambiente. O uso de combustível renovável na frota de veículos flex da companhia foi uma das ações, que em conjunto com outras, resultaram em uma redução de 10,7 pontos percentuais nas emissões de carbono das operações (escopos 1 e 2).

A VWCO aumentou a sua eficiência energética graças a iniciativas como a compra de energia renovável certificada (iRec), sendo 71% para a fábrica de Resende (RJ) em adição a 100% já existente nas operações em Vinhedo (SP). Também registrou melhorias nos indicadores operacionais por veículo produzido nas operações de Resende, México e Vinhedo em comparação a 2022, como a redução de 15% no uso de energia, 12% no consumo de água, 34% no uso de gás natural e 36% em resíduos para aterro sanitário. Além disso, 15% do aço utilizado pela empresa são compostos por sucata metálica reciclada.

Iniciativas sociais

Dentre as iniciativas sociais, a VWCO lançou o Programa Co.de School em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen, Volkswagen Financial Services, Volkswagen Caminhões e Ônibus e Senai, visando promover a educação e a capacitação tecnológica. A criação da VWTB Academy é outro destaque, oferecendo formação e desenvolvimento de competências para os colaboradores da companhia.

Paralelamente, foi instituído o Programa de Proteção às Mulheres, reafirmando o compromisso da empresa de inclusão e auxilio complementar às colaboradoras vítimas de violência, garantindo segurança social, jurídica, financeira e apoio psicológico. . E por fim, a empresa implementou um programa de remuneração variável atrelado às metas ESG para executivos, incentivando o avanço da representatividade de mulheres em cargo de liderança e descarbonização de suas operações e produtos.

"Os dados do novo Relatório de Sustentabilidade são uma evidência clara de que nossa empresa vivencia seu propósito, missão, visão e valores. Desenvolvendo soluções de transporte sustentável para todos, atuando em parceria com nossas pessoas e também com parceiros de negócios, sempre de forma respeitosa, solidária e responsável", diz Livia Simões, vice-presidente de Pessoas & Cultura e Sustentabilidade da VWCO.

