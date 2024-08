Volkswagen Caminhões e Ônibus entra em nova era de soluções para transporte de passageiros

e-Volksbus é grande novidade da marca na Lat.Bus

Grupo de consórcio inédito e exclusivo está entre os atrativos para clientes

Ampliação de produtos e serviços consolida estratégia para mercado

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus inicia publicamente sua jornada na eletromobilidade para transporte de passageiros. O chassi e-Volksbus é apresentado pela primeira vez ao mercado com uma série de soluções desenvolvidas sob medida para operação no mercado brasileiro, com expertise acumulada no maior centro de desenvolvimento de eletromobilidade da América Latina. Em outra frente, passa a existir a oportunidade de consórcio para os clientes que desejem adquirir novos veículos a diesel da marca, que estão mais eficientes, seguros, confortáveis e tecnológicos.

"Mais do que desenvolver soluções de transporte sustentáveis para todos, estamos comprometidos com sua efetiva implementação no mercado para que cada vez mais esses benefícios alcancem o maior número de pessoas. Para isso, seguimos inovando no portfólio de produtos, em serviços e também em modelos de negócios. O objetivo é fortalecer nossa parceria com o cliente, antecipando soluções para suas demandas", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Não só em elétricos a marca expande sua atuação. A empresa tem crescido sua participação de mercado mês a mês com os investimentos do mercado em ônibus a diesel, que passa a contar com dois novos modelos no portfólio: o Volksbus 18.320 SH, primeiro chassi VW desse porte com motor traseiro para aplicação rodoviária e de fretamento; e também o Volksbus 22.260, o superônibus VW que tem potencial para operar em rotas de grande volume de passageiros.

Os dois chassis estreiam este ano e se somam aos demais que já têm encantado o mercado, especialmente o Volksbus 11.180 e o Volksbus 17.230. "Sem dúvida, temos hoje a melhor e mais completa linha de ônibus Volkswagen de nossa história, desde a oferta de micro até o superônibus, incluindo em breve o nosso modelo elétrico", avalia Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da montadora. Prova disso é que a montadora acaba de superar o marco de 180 mil chassis produzidos para o transporte de passageiros ao longo de sua história.

Facilidades para modernizar frota

Como incentivo aos clientes para investimento nos veículos com a tecnologia mais moderna do mercado, a Volkswagen Caminhões e Ônibus complementa a oferta diferenciada de chassis com uma jornada completa de serviços e oportunidades de negócio. Com sua nova torre de controle para gestão da frota, a VolksUptime, visa garantir a máxima produtividade na operação. Já os proprietários do Volksbus 18.320 serão beneficiados com uma extensão de garantia para o trem de força por um ano sem limite de quilometragem, totalizando três anos.

Outro estímulo para essa modernização do transporte coletivo com os ônibus Volkswagen vêm das parcerias. "O já consagrado Consórcio Maggi VWCO agora entra no segmento de transporte de passageiros para ser o primeiro do mercado dedicado a ônibus. O primeiro grupo exclusivo para ônibus já foi aberto e conta com 400 cotas, das quais mais de 50 empresas já são participantes com a menor taxa de administração entre as empresas de consórcio. Trata-se de uma nova modalidade real e que se tornará cada vez mais atraente para as empresas que se programarem", destaca Alouche.

Essa estratégia, no entanto, não se restringe ao cenário nacional. Em breve, a Volkswagen Caminhões e Ônibus vai lançar melhorias em seu portfólio de exportação, ao mesmo tempo em que celebra o marco de 40 mil chassis Volksbus em circulação nos mais de 30 países nos quais comercializa seus veículos.

