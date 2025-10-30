Volkswagen Caminhões e Ônibus entrega soluções que deixam legado na COP30

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A partir de hoje, 30 de outubro, 18 caminhões Volkswagen estão a caminho de Belém do Pará para transportar 1,5 milhão de unidades de Mamba Water, a primeira água com embalagem 100% reciclável a abastecer uma COP. A Volkswagen Caminhões e Ônibus soma forças à Heineken, que anunciou também a doação de 20 milhões de litros de água potável para comunidades ribeirinhas da Amazônia. As iniciativas estão alinhadas ao compromisso da Volkswagen Caminhões e Ônibus em promover ações que geram impacto positivo e constroem um legado para a sociedade.

Pertencente à Heineken Spin, a Mamba Water será doada para consumo durante a COP30, principal conferência global onde líderes mundiais debatem soluções para o combate ao aquecimento global e assumem compromissos frente aos desafios climáticos atuais e futuros. O evento será realizado de 10 a 21 de novembro, na capital do Pará. As latas serão consumidas na Zona Azul do evento, espaço que concentra as negociações globais, reuniões ministeriais e conferências com líderes mundiais.

"O compromisso com a sustentabilidade está em nosso propósito. Firmar parceria com a Mamba Water, marca que já anunciou a doação de 20 milhões de litros de água potável a comunidades ribeirinhas como Piriquitaquara, na Ilha do Combu, e Taiassuí, em Benevides, reforça nosso papel em iniciativas que promovem sustentabilidade e responsabilidade social", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

"A Mamba Water nasceu para transformar o acesso à água em impacto social e é uma honra levar essa agenda ao evento de discussões sobre mudanças climáticas mais importante do mundo. Estar presente neste fórum reforça nossa dedicação às soluções colaborativas que unem setor privado, governo e sociedade civil", diz Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos do Grupo Heineken.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus é referência no desenvolvimento de soluções de transporte sustentável para todos e segue em constante investimento em pesquisas sobre o tema. Essas iniciativas reforçam os compromissos do Programa Futuro da companhia que promove ações que deixem um legado ainda mais sustentável às próximas gerações.

Outras iniciativas VWCO

Apoiar o desenvolvimento da região amazônica faz parte do compromisso da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Um exemplo é o Programa Mais Caminhos, que oferece capacitação em inglês e mentoria para jovens de Belém do Pará, ampliando suas chances de inserção no mercado de trabalho, tanto durante a COP30 quanto em suas trajetórias futuras.

A montadora também é patrocinadora do Museu de Ciências da Amazônia (MuCA), iniciativa voltada à pesquisa, inovação e educação científica em Belterra (PA), no coração da Floresta Nacional do Tapajós. A parceria reforça seu papel como agente ativo no desenvolvimento sustentável, na valorização cultural e científica da Amazônia e no fortalecimento das comunidades locais.

"Participamos ainda de discussões com instituições comprometidas com a criação de infraestrutura adequada para caminhões elétricos, os chamados corredores verdes. Somos pioneiros na eletromobilidade no transporte de cargas no país e temos uma longa trajetória com a sustentabilidade. Entre as ações mais recentes, conduzimos testes com biodiesel B100 em parceria com clientes, reafirmando nosso compromisso com alternativas energéticas mais limpas e viáveis para o transporte", conclui Cortes.

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

