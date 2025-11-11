Volkswagen Caminhões e Ônibus faz viagem inaugural no corredor verde e-Dutra

Montadora é a única da City-Business Alliance (CBA) a participar do projeto

internacional Laneshift Rio para descarbonização do transporte de carga na capital fluminense

SÃO PAULO, 11 de novembro de 2025/PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus se junta ao governo federal, ao GRUPO TRATON e mais quinze instituições para lançar o e-Dutra, primeiro corredor verde rodoviário do país, ligando as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com o objetivo de desenvolver a infraestrutura necessária para rodar o percurso com caminhões elétricos. Essa coalizão já entrega resultados. A VWCO, em colaboração com a LOTS Group, foi pioneira na realização da primeira viagem elétrica nessa rodovia sob o guarda-chuva desta aliança.

O caminhão e-Delivery percorreu 800 quilômetros entre Resende (RJ) e Sorocaba (SP), majoritariamente pela Rodovia Dutra, utilizando apenas os carregadores já existentes para todas as recargas, com o objetivo de comprovar a viabilidade e também mapear a infraestrutura atual e seus desafios. Ao integrar os aprendizados sobre desempenho dos veículos, otimização de rotas e os requisitos práticos para redes de recarga comerciais em larga escala, a iniciativa estará preparada para negociar e acelerar a implantação de estações de recarga confiáveis e de alta capacidade.

"Estamos comprometidos em desenvolver soluções de transporte sustentável para todos. É por isso que entramos na coalizão como fundadores: para apoiar a construção de uma mobilidade mais inteligente para as próximas gerações. E isso certamente envolve nossa parceria com diferentes partes interessadas para formar a força coletiva que fará a diferença", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

À Volkswagen Caminhões e Ônibus e ao GRUPO TRATON, somam-se os esforços de instituições como Smart Freight Centre, CALSTART, The Climate Pledge, C40 Cities the World Business Council for Sustainable Development, International Council for Clean Transportation e WRI Brasil, além de diversas empresas.

Transição do transporte sustentável no Brasil é legado da VWCO

Primeira montadora a desenvolver e produzir um caminhão 100 % elétrico no Brasil, o e-Delivery, a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem em seu propósito desde o início de suas operações a criação de novas tecnologias mais eficientes. Hoje, comercializa produtos com o menor nível de emissões de sua história, ao mesmo tempo em que avança em soluções alternativas.

Este ano, a empresa iniciou testes em operações reais com seu ônibus elétrico e-Volksbus e também com seu caminhão Constellation movido a biometano. Em paralelo, adota diesel verde (HVO) para primeiro abastecimento em sua linha de montagem e testa ainda veículos com 100% biodiesel com clientes. "Já estamos na segunda geração do e-Delivery e seguimos evoluindo toda a nossa linha de produtos e serviços", conclui Cortes.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220 .

