VWCO reforça atuação no agronegócio durante a Agrishow

SÃO PAULO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus marca presença na Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil e uma das maiores do mundo, realizada até 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP). Durante o evento, a montadora reforça sua atuação no agronegócio ao destacar um portfólio de veículos já reconhecido pelo mercado, desenvolvido para atender às diferentes demandas do transporte no campo.

(PRNewsfoto/Volkswagen Caminhões e Ônibus)

No estande da marca, o público poderá conhecer de perto os modelos VW Meteor 29.530, VW Constellation 33.480, VW Constellation 31.280 e o VW Delivery 11.180 4x2, além do veículo sob medida Agronomous VW Constellation 31.280, adaptado para operações no agro. Os modelos evidenciam a versatilidade da VWCO para aplicações que vão desde o apoio às operações no campo até o transporte rodoviário de cargas em longas distâncias.

Os veículos expostos refletem a estratégia da montadora de oferecer soluções robustas, eficientes e adequadas às condições severas do agronegócio brasileiro. O VW Meteor 29.530, integrante da família dos maiores caminhões da marca, reforça a presença da VW Caminhões e Ônibus no segmento de extrapesados, sendo amplamente utilizado no transporte rodoviário de cargas. O modelo reúne potência, tecnologia e conforto para o motorista, atributos essenciais para operações de alta produtividade.

O VW Constellation 31.280 se destaca pela versatilidade em aplicações mistas, enquanto o Constellation 33.480 atende operações mais pesadas, com alta capacidade de carga e desempenho. Outro destaque da participação da montadora na feira é o Agronomous VW Constellation 31.280, veículo desenvolvido para atender às necessidades específicas do produtor rural, com foco em aplicações no campo e operações ligadas às colheitas agrícolas, como a de cana-de-açúcar.

Completando o portfólio, o VW Delivery 11.180 4x2 representa uma alternativa eficiente para operações de apoio, transporte de insumos e distribuição de cargas em curtas e médias distâncias. Com essa participação na Agrishow, a VWCO reafirma seu compromisso com o agronegócio brasileiro, destacando soluções de transporte consolidadas e preparadas para garantir eficiência, confiabilidade e produtividade no campo.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus