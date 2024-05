VT Markets encerra evento exclusivo em Mônaco

MÔNACO, 3 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A VT Markets, uma corretora líder de múltiplos ativos e parceira oficial da equipe Maserati MSG Racing, concluiu com sucesso uma série de eventos exclusivos realizados em Mônaco, em conjunto com o E-Prix de Mônaco de 2024, oferecendo um ambiente íntimo e de prestígio para um grupo seleto de convidados VIP, parceiros e representantes da mídia.

O evento de mídia teve início em 26 de abril, com a presença de parceiros, clientes e mídia geral, financeira e de esportes motorizados, bem como dos pilotos da Maserati MSG Racing, Maximilian Günther e Jehan Daruvala. Ludovic Moncla, diretor de afiliados da VT Markets, delineou a visão da VT Markets para a parceria, destacando valores compartilhados como inovação, desempenho, acessibilidade e sustentabilidade. Scott Swid, presidente e principal proprietário da Maserati MSG Racing, deu as boas-vindas calorosas à VT Markets à família de parceiros da Maserati MSG Racing e ressaltou a importância de se alinhar com parceiros que compartilham valores semelhantes. Ambas as partes também realizaram uma troca cerimonial de tokens.

"O E-Prix de Mônaco é o evento mais icônico do calendário da Fórmula E, e poder compartilhar a experiência da nossa corrida em casa com nossos parceiros é sempre muito significativo. A VT Markets é parte integrante da nossa família na Maserati MSG Racing e, como uma extensão da equipe, desempenha um papel fundamental na formação da nossa jornada para o futuro. Experiências como essa só enriquecem nosso relacionamento, e estou ansioso para continuar nossa já emocionante e gratificante jornada juntos no restante da 10ª temporada", comentou Scott Swid.

Os participantes receberam bonés autografados pelos pilotos e capturaram momentos com a Maserati Tipo Folgore Gen3 da Temporada 10 em exibição. Após o evento de mídia, os participantes embarcaram em uma excursão de catamarã de luxo ao longo da costa monegasca para uma tarde agradável de networking.

"Nossa parceria com a Maserati MSG Racing enriquece nosso compromisso de proporcionar aos nossos clientes experiências que vão muito além do comércio tradicional, conectando-se com os fãs em todo o mundo", comentou Ludovic Moncla.

No dia da corrida, os participantes da VT Markets torceram pela Maserati MSG Racing em La Rascasse e nas arquibancadas. Apesar de enfrentar desafios durante a corrida, a equipe garantiu um louvável nono lugar, acrescentando dois pontos à sua contagem de temporada.

O evento recebeu um feedback positivo dos participantes. "As oportunidades de networking, o ambiente luxuoso e a excelente hospitalidade superaram minhas expectativas", comentou um cliente VIP da VT Markets. "Espero ser convidado a participar de outro evento da VT Markets novamente".

Sobre a VT Markets:

A VT Markets é uma corretora de múltiplos ativos regulamentada com presença em mais de 160 países. Até o momento, ela ganhou vários prêmios internacionais, incluindo Melhor Atendimento ao Cliente e Corretora de Crescimento Mais Rápido.

Em linha com sua missão de tornar a negociação acessível a todos, a VT Markets oferece atualmente acesso irrestrito a mais de 1.000 instrumentos financeiros e uma experiência de negociação perfeita por meio de seu premiado aplicativo móvel.

Para obter mais informações, visite o site oficial da VT Markets ou envie um e-mail para [email protected]. Como alternativa, siga a VT Markets no Facebook, Instagram ou LinkedIn.

