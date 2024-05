VT Markets conclut un événement exclusif à Monaco

MONACO, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- VT Markets, un courtier multi-actifs de premier plan et partenaire officiel de l'équipe Maserati MSG Racing, a conclu avec succès une série d'événements exclusifs organisés à Monaco, en tandem avec le Monaco E-Prix 2024, offrant un cadre intime et prestigieux à un groupe d'invités VIP, de partenaires et de représentants des médias.

Le coup d'envoi de l'événement médiatique a été donné le 26 avril en présence des partenaires, des clients et des médias généraux, financiers et sportifs, ainsi que des pilotes de Maserati MSG Racing, Maximilian Günther et Jehan Daruvala. Ludovic Moncla, responsable des sociétés affiliées chez VT Markets, a exposé la vision de VT Markets pour ce partenariat, en soulignant les valeurs partagées telles que l'innovation, la performance, l'accessibilité et la durabilité. Scott Swid, président et propriétaire principal de Maserati MSG Racing, a chaleureusement accueilli VT Markets dans la famille des partenaires de Maserati MSG Racing et a souligné l'importance de collaborer avec des partenaires qui partagent des valeurs similaires. Les deux parties ont également procédé à un échange cérémoniel de jetons.

« Le Monaco E-Prix est l'événement le plus emblématique du calendrier de la Formule E, et il est toujours très significatif de pouvoir partager l'expérience de notre course à domicile avec nos partenaires. VT Markets fait partie intégrante de notre famille chez Maserati MSG Racing et, en tant que prolongement de l'équipe, joue un rôle essentiel pour façonner notre parcours pour l'avenir. « Des expériences comme celle-ci ne font qu'enrichir notre relation, et je suis impatient de nous voir poursuivre ensemble notre parcours déjà passionnant et enrichissant jusqu'à la fin de la saison 10 », a fait remarquer Scott Swid.

Les participants ont reçu des casquettes signées par les pilotes et ont immortalisé des moments avec la Maserati Tipo Folgore Gen3 de la saison 10 dévoilée. À la suite de l'événement médiatique, les participants ont entrepris une excursion de luxe en catamaran le long de la côte monégasque pour un après-midi agréable de réseautage.

« Notre partenariat avec Maserati MSG Racing enrichit notre engagement à fournir à nos clients des expériences qui résonnent bien au-delà du trading traditionnel, en nous connectant avec les fans dans le monde entier », a commenté Ludovic Moncla.

Le jour de la course, les participants de VT Markets ont encouragé Maserati MSG Racing dans La Rascasse et dans les tribunes. Malgré les difficultés rencontrées pendant la course, l'équipe a terminé à la neuvième place, ajoutant deux points à son compteur de la saison.

L'événement a suscité des réactions positives de la part des participants. « Les possibilités de réseautage, l'ambiance luxueuse et la superbe hospitalité ont dépassé mes attentes », a commenté un client VIP de VT Markets. « J'espère être invité de nouveau à assister à un autre événement de VT Markets ».

À propos de VT Markets :

VT Markets est un courtier multi-actifs réglementé présent dans plus de 160 pays. À ce jour, il a remporté de nombreuses récompenses internationales, y compris le meilleur service client et le courtier à la croissance la plus rapide.

Conformément à sa mission de rendre le trading accessible à tous, VT Markets offre actuellement un accès illimité à plus de 1 000 instruments financiers et une expérience de trading transparente via son application mobile primée.