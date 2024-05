VT Markets schließt exklusive Veranstaltung in Monaco ab

MONACO, 3. Mai 2024 /PRNewswire/ -- VT Markets, ein führender Multi-Asset-Broker und offizieller Teampartner von Maserati MSG Racing, hat eine Reihe von exklusiven Veranstaltungen in Monaco erfolgreich abgeschlossen, die in Verbindung mit dem Monaco E-Prix 2024 stattfanden und einen intimen und prestigeträchtigen Rahmen für eine ausgewählte Gruppe von VIP-Gästen, Partnern und Medienvertretern boten.

Das Medienevent begann am 26. April in Anwesenheit von Partnern, Kunden, Medien aus den Bereichen Finanzen und Motorsport sowie der Fahrer von Maserati MSG Racing, Maximilian Günther und Jehan Daruvala. Ludovic Moncla, Affiliates-Leiter von VT Markets, erläuterte die Vision von VT Markets für die Partnerschaft und hob gemeinsame Werte wie Innovation, Leistung, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit hervor. Scott Swid, Vorsitzender und Haupteigentümer von Maserati MSG Racing, hieß VT Markets in der Partnerfamilie von Maserati MSG Racing herzlich willkommen und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Partnern, die ähnliche Werte teilen. Beide Parteien führten auch einen feierlichen Austausch von Tokens durch.

„Der Monaco E-Prix ist das bedeutendste Ereignis im Formel-E-Kalender, und die Möglichkeit, das Erlebnis unseres Heimrennens mit unseren Partnern zu teilen, ist immer sehr bedeutsam. VT Markets ist ein integraler Bestandteil unserer Familie bei Maserati MSG Racing und spielt als Teil des Teams eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unseres zukünftigen Weges. Erfahrungen wie diese bereichern unsere Beziehung und ich freue mich darauf, unsere ohnehin schon aufregende und lohnende gemeinsame Reise für den Rest der Saison 10 fortzusetzen", so Scott Swid.

Die Teilnehmer erhielten von den Fahrern signierte Kappen und hielten Momente mit dem ausgestellten Gen3 Maserati Tipo Folgore der Saison 10 fest. Im Anschluss an die Medienveranstaltung unternahmen die Teilnehmer einen luxuriösen Katamaranausflug entlang der monegassischen Küste und verbrachten einen angenehmen Nachmittag mit Networking.

„Unsere Partnerschaft mit Maserati MSG Racing unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden Erlebnisse zu bieten, die weit über den traditionellen Handel hinausgehen und die Fans auf der ganzen Welt ansprechen", kommentiert Ludovic Moncla.

Die Teilnehmer von VT Markets feuerten Maserati MSG Racing am Tag des Rennens in La Rascasse und auf den Tribünen an. Trotz der schwierigen Bedingungen während des Rennens sicherte sich das Team einen lobenswerten neunten Platz und fügte seiner Saisonbilanz zwei Punkte hinzu.

Die Veranstaltung stieß auf positive Resonanz bei den Anwesenden. „Die Networking-Möglichkeiten, das luxuriöse Ambiente und die hervorragende Gastfreundschaft haben meine Erwartungen übertroffen", kommentierte ein VIP-Kunde von VT Markets. „Ich hoffe, dass ich wieder zu einer Veranstaltung von VT Markets eingeladen werde."

Informationen zu VT Markets:

VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker mit einer Präsenz in über 160 Ländern. Bis heute hat das Unternehmen zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter für den besten Kundenservice und den am schnellsten wachsenden Broker.

Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zu machen, bietet VT Markets derzeit uneingeschränkten Zugang zu über 1.000 Finanzinstrumenten und ein nahtloses Handelserlebnis über seine preisgekrönte mobile App.