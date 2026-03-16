VW Caminhões e Ônibus avança com biocombustível 100% vegetal

Empresa une forças com a AMAGGI, maior produtora brasileira de grãos e fibras

Outro teste já em andamento é a parceria entre a VWCO e a EcoRodovias, que ultrapassou 100 mil km rodados

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus, pioneira na pesquisa de biocombustíveis aplicados a veículos comerciais no Brasil, uniu forças com a AMAGGI, maior produtora brasileira de grãos e fibras, e iniciaram os testes com o B100, biodiesel 100% de origem renovável com base vegetal. Durante 12 meses, um caminhão Meteor 29.530 Highline 6x4 percorrerá as estradas do Centro-Oeste e do Norte em avaliações práticas que permitirão medir seu desempenho e a confiabilidade desse combustível em operações reais.

A rotina de testes reproduz a operação típica de transporte de grãos realizada pela AMAGGI, utilizando composições de nove eixos, como rodotrem e bitrenzão. Trata-se de um perfil de alta demanda, com média mensal de rodagem entre 8 e 10 mil quilômetros. A rota principal conecta Sinop (MT) a Matupá (MT), e segue até Miritituba (PA).

O foco dos testes é entender como o biodiesel fabricado pela AMAGGI se comporta diante dos desafios da operação rodoviária pesada: desempenho do veículo, consumo, impacto na manutenção, desgaste de componentes e confiabilidade no dia a dia. As informações coletadas vão orientar aplicações futuras e práticas de operação com combustíveis renováveis.

Totalmente produzido a partir de soja, a produção de B100 realizada pela AMAGGI representa uma alternativa alinhada à estratégia de descarbonização da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que busca soluções energéticas mais limpas para substituir o diesel fóssil tradicional. Estudos da ANP, da Abiove e da EPE apontam que esse tipo de biodiesel pode reduzir as emissões de CO₂ em até 90% quando comparado ao combustível convencional.

Segundo Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia da VWCO, a iniciativa reforça o compromisso do Programa Futuro, que promove ações voltadas à construção de um legado mais sustentável. "Ao avançarmos nos testes com biodiesel 100%, em parceria com a AMAGGI, buscamos validar uma rota efetiva de descarbonização, aprimorando o desempenho, a eficiência e a confiabilidade operacional de nossos veículos", afirma.

A AMAGGI adotou o uso do biodiesel como uma estratégia tanto de negócios quanto de sustentabilidade. A descarbonização das operações da empresa vai ao encontro de um de seus principais compromissos socioambientais, que é o de combate às mudanças climáticas.

"Já fazemos uso do biodiesel puro em parte da nossa frota e agora daremos início ao teste com um caminhão em parceria com a VWCO. Esperamos que o resultado desse teste seja positivo, dada a importância estratégica da substituição do diesel por um combustível renovável e menos poluente para a autossuficiência energética do Brasil.", esclarece Claudinei Zenatti, diretor de Logística e Operações da AMAGGI.

Como funcionará o teste

O abastecimento é feito com B100 de origem vegetal (soja), proveniente de uma única fonte: a usina situada em uma fazenda no município de Lucas do Rio Verde (MT), garantindo assim a padronização do combustível utilizado em toda a operação.

O caminhão Meteor receberá as adequações específicas e acompanhamento técnico contínuo por parte de ambas as empresas — Volkswagen Caminhões e Ônibus e AMAGGI — para análise de desempenho e eventuais ajustes durante os testes.

O veículo foi entregue à AMAGGI pelo Grupo Mônaco em sua nova sede, recentemente inaugurada em Cuiabá (MT).

Testes com B100 de EcoRodovias e VWCO registram 100 mil quilômetros

A marca de 100 mil quilômetros rodados exclusivamente com biodiesel B100 na frota operacional da concessionária Ecovias Noroeste Paulista traz dados concretos para as discussões sobre descarbonização do transporte rodoviário no Brasil. O resultado, alcançado nos primeiros cinco meses do projeto da EcoRodovias e Volkswagen Caminhões e Ônibus, aponta para alta performance dos veículos e disponibilidade técnica superior a 95%, sem registro de intercorrências operacionais relevantes. Ou seja, em média, apenas 5% do período os veículos estiveram indisponíveis por questões de manutenção, um indicador considerado excelente para o setor.

O teste envolve quatro caminhões: um Meteor 29.530, guincho; dois Delivery 11.180, também em versão guincho; e um Constellation 17.190, usado como caminhão-pipa. As empresas seguem com o projeto, que tem previsão de se estender até agosto, completando 12 meses de operação assistida.

A iniciativa dá continuidade ao projeto iniciado em 2025, quando as empresas anunciaram a avaliação do biodiesel 100% vegetal como alternativa ao diesel fóssil em condições reais de rodagem. No caso de atendimento aos usuários de rodovias, o B100 pode ser uma solução na busca pela descarbonização do setor.

Para a diretora de sustentabilidade da EcoRodovias, Monica Jaén, o projeto reforça o papel das concessionárias na agenda climática. "Alcançar 100 mil quilômetros com disponibilidade acima de 95% demonstra que é possível reduzir emissões de forma imediata, mantendo eficiência e segurança operacional. A partir disso, podemos começar a pensar em expandir a solução na própria concessionária e em outras operações do grupo", afirma.

A avaliação da montadora também é positiva. Segundo Rodrigo Chaves, os dados obtidos até o momento indicam desempenho consistente, boa estabilidade operacional e confiabilidade mecânica. "Esses resultados reforçam o potencial do B100 e contribuem para a construção de um caminho tecnicamente e operacionalmente viável para sua aplicação no transporte pesado", conclui.

Sobre a AMAGGI

Fundada em 1977, a AMAGGI é a maior empresa brasileira de grãos e fibras. Atua em diversas etapas da cadeia do agronegócio, com produção agrícola de grãos, fibras e sementes, bem como originação, processamento e comercialização de grãos e insumos. Atua ainda com transporte fluvial e rodoviário de grãos, operações portuárias, geração e comercialização de energia elétrica renovável.

A AMAGGI tem sede em Cuiabá (MT) e está presente em todas as regiões do Brasil, com fazendas, armazéns, escritórios, fábricas, frota fluvial e rodoviária, terminais portuários e centrais hidroelétricas. No exterior, a empresa possui unidades e escritórios na Argentina, China, Holanda, Noruega, Suíça, Singapura e Panamá.

A empresa produz anualmente cerca de 1,5 milhão de toneladas de grãos e fibras, entre soja, milho e algodão. Tem uma base de relacionamento comercial de aproximadamente 5,6 mil produtores rurais e comercializa cerca de 20 milhões de toneladas de grãos e fibras em todo o mundo.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é uma das principais operadoras de concessões rodoviárias do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 11 concessões em sete estados, totalizando 4,3 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística. A empresa está presente em importantes corredores de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes rotas turísticas do Brasil. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a EcoRodovias impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura brasileira com inovação, eficiência e foco na experiência do usuário. A companhia também mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, possuindo metas claras em temas como redução de emissões de CO₂, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como reconhecimento por suas práticas ESG, integra carteiras relevantes da B3, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus