VW Caminhões e Ônibus compõe aliança para implementar eletropostos de maior porte na cidade do Rio

Montadora é a única da City-Business Alliance (CBA) a participar do projeto internacional Laneshift Rio para descarbonização do transporte de carga na capital fluminense

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2025/PRNewswire/ -- A Pioneira na eletromobilidade no transporte de cargas no país, a Volkswagen Caminhões e Ônibus dedicará toda sua expertise para prestar consultoria e apoio técnico no programa internacional Laneshift Rio, iniciativa global liderada pela C40 Cities e The Climate Pledge para a ampliação da infraestrutura pública de recarga para veículos elétricos na cidade do Rio de Janeiro. A montadora integra a Aliança Cidade-Empresa Laneshift, ao lado de outras empresas estratégicas.

O e-Delivery, primeiro caminhão elétrico 100% desenvolvido e produzido no Brasil, está entre os veículos envolvidos no projeto voltado a testar e aprimorar um modelo de hub público de recarga. Com foco em soluções sustentáveis para o transporte comercial, a empresa vê na iniciativa uma oportunidade de colaborar com o poder público e demais parceiros na construção de uma infraestrutura robusta de recarga pública para veículos elétricos de carga.

"A colaboração entre setor público e privado é essencial para acelerar a descarbonização do transporte de carga. Com o Laneshift, temos a oportunidade de testar modelos reais de recarga pública e contribuir com nossa experiência em veículos elétricos para tornar essa transição uma realidade concreta nas cidades brasileiras, diminuindo a dependência dos clientes de infraestrutura própria e também ampliando as oportunidades para ampliação de suas frotas", afirma Roberto Cortes, CEO e presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A iniciativa Laneshift prevê a instalação de 15 novos eletropostos públicos até 2028. Desde julho, a aliança opera um projeto demonstrativo de recarga, com os dois eletropostos abertos ao público do Rio, o Eleposto Carioca, na Barra da Tijuca, primeiro hub de recarga em área pública do Rio de Janeiro, e outro na Avenida Brasil, que funcionam como laboratórios urbanos. A Volkswagen Caminhões e Ônibus apoia essa fase de testes como parte de sua estratégia de fomentar o uso de veículos elétricos em operações reais, contribuindo com dados e experiências que irão facilitar a expansão da rede de recarga no município.

O piloto já contabiliza mais de 1.000 sessões de recarga e 35 MWh consumidos com diferentes veículos de carga que circulam na cidade, sendo que 20% de todas as recargas públicas da cidade já correspondem ao transporte de carga. As evidências coletadas irão subsidiar a implantação dos novos pontos, meta incluída no Plano Estratégico 2025-2028 da cidade com apoio técnico da Laneshift.

"A colaboração entre governos, empresas e sociedade é a chave para construir um futuro mais limpo e sustentável para o Rio e para a logística urbana, garantindo a redução da poluição e a criação de novas oportunidades", destaca Gabriel Tenenbaum, diretor de implementação para a América Latina na C40.

