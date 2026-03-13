VW Caminhões e Ônibus ganha superconcessionária no Centro-Oeste

Com investimento de R$ 95 milhões, a unidade Mônaco Diesel em Cuiabá (MT) é a segunda maior concessionária VWCO do mundo

SÃO PAULO, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus segue avançando em sua estratégia de expansão da rede de concessionários. A nova sede da Mônaco Diesel acaba de ser inaugurada em Cuiabá (MT). O ponto de atendimento do Grupo Mônaco, parceiro de longa data da marca, recebeu um investimento de R$ 95 milhões, consolidando-se como a segunda maior unidade revendedora da montadora no mundo e uma das mais modernas. Com área construída de 12 mil m² em um terreno estratégico de mais de 44 mil m², a nova estrutura substitui a operação anterior por um conceito de atendimento ampliado, tecnológico e focado na agilidade que o mercado do Centro-Oeste exige.

"Parabenizamos ao Grupo Mônaco pela expansão e seguiremos juntos investindo na capilaridade e alcance de nossa rede. A nova instalação oferece experiência completa a frotistas e motoristas autônomos, integrando desde a comercialização de veículos novos até um pós-venda de excelência. A escolha de Cuiabá para este investimento também reforça a prioridade de ambas as empresas em atender à crescente demanda do agronegócio e do setor logístico na região. Como sempre, há muita sinergia envolvida em cada tomada de decisão", detalha Ricardo Alouche, vice-presidente Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A unidade dispõe de funilaria, pintura automotiva, oficina moderna e o que há de mais avançado em ferramentas de suporte técnico, como o portal de lubrificação via Wi-Fi. Além disso, a equipe técnica passa por treinamentos constantes homologados pela fábrica, garantindo que cada caminhão ou ônibus Volkswagen receba o cuidado especializado necessário para manter a máxima disponibilidade em operação.

"Esse passo representa um marco para o Grupo Mônaco e para o mercado de veículos pesados em Mato Grosso. Trata-se de uma região estratégica para o Brasil, que concentra grande parte da produção agrícola, da logística e do transporte de cargas — setores que dependem diretamente de uma frota robusta, moderna e bem assistida", destacou o presidente do Grupo Mônaco, Rui Denardin.

A revenda oferece ainda alojamentos feminino e masculino para motoristas, proporcionando conforto e segurança para os profissionais que cruzam as rodovias do Mato Grosso. O cuidado se estende à responsabilidade ambiental, uma vez que a nova concessionária incorpora práticas sustentáveis alinhadas aos padrões VW, como o uso de energia solar, reuso de água da chuva, gestão eficiente de resíduos e iluminação inteligente, operando sob rigorosos padrões de qualidade e conformidade.

A expansão também gera um impacto positivo direto na economia local, com a manutenção de empregos diretos e indiretos, além de uma projeção de crescimento de até 30% no quadro de colaboradores nos próximos dois anos de acordo com o concessionário.

Sobre a Volkswagen Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus