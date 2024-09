VW Caminhões investe em novas soluções para rentabilidade do cliente

SAO PAULO, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com mais de 35 mil caminhões da nova geração VW já comercializados no país, a marca investe em novidades para proporcionar ainda mais rentabilidade ao cliente, dentro de seu consagrado conceito "menos você não quer, mais você não precisa". O grande protagonista dos lançamentos da marca para a Fenatran deste ano é o Constellation 20.480. Desenvolvido para completar a oferta de extrapesados da marca, o modelo é o mais potente de sua categoria de cavalos-mecânicos 4x2, com 56 toneladas de peso bruto total combinado.

No segmento que mais cresce no país, o de extrapesados, a VW Caminhões complementa a oferta para ampliar o portfólio e garantir que o cliente tenha opções para qualquer tipo de aplicação, sempre com o melhor custo operacional. Ao mesmo tempo em que lança o VW Constellation 20.480, também incrementa a capacidade de carga de seus cavalos-mecânicos 6x2 para aumentar a eficiência na logística brasileira. Com o mesmo propósito, o primeiro caminhão 100% elétrico do Brasil ganha nova motorização para ter ainda mais torque e elevar sua capacidade máxima de tração para 15 toneladas.

Outro grande pilar das novidades da marca está na tecnologia, com ainda mais conectividade e comodidade a bordo. O pacote Highline garante o painel de instrumentos mais moderno da família VWCO, com central multimídia e integração com novo aplicativo VWCOnnect que traz o conceito de caminhão na palma da mão e associa informação em tempo real a controles do veículo a partir do celular. Além disso, essa configuração permitirá o bloqueio remoto do caminhão dentro da plataforma RIO para mais segurança na operação.

Os demais pacotes também incorporam novos atributos para o conforto do motorista, impactando de forma positiva a produtividade no dia a dia das ruas e estradas do país. O objetivo é sempre fornecer soluções que, em sua essência, aumentam a disponibilidade do veículo e a rentabilidade do cliente, seja pelo rendimento do condutor ou, principalmente, por todo o ecossistema que a montadora oferece dentro do guarda-chuva do VolksCare.

Com uma jornada completa que privilegia todas as etapas do pós-vendas do cliente, a VW Caminhões e Ônibus segue expandindo sua atenção e parceria com o cliente. A novidade agora é o aplicativo Trucker Assist, que congrega em uma só plataforma facilidades como comunicação entre motorista e gestor de frota, planejamento de rotas e suas paradas, notificações sobre a condução em tempo real e também sobre falhas do veículo, com histórico, entre outras.

É possível acompanhar tudo em alertas em áudio e por emparelhamento com a nova central multimídia. Juntamente com a torre de controle, a plataforma de gestão de frotas RIO, contratos de manutenção, centrais de assistência, sistemas digitais de agendamento de serviços e uma das maiores redes de concessionárias do Brasil, a estratégia está em proporcionar sempre a maior agilidade para ter o veículo em operação pelo maior período possível.

Dentro de casa, a política também é essa. A Volkswagen Caminhões e Ônibus segue investindo para modernizar sua fábrica, com processos cada vez mais digitais e atendendo a rígidos critérios de sustentabilidade. Dessa forma, garante o padrão de excelência de todos os veículos que saem de suas linhas de produção para operar nos mais de 30 países em que a marca está presente.

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

