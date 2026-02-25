VW Constellation celebra 20 anos

Notícias fornecidas por

Volkswagen Caminhões e Ônibus

25 fev, 2026, 19:06 GMT

SAO PAULO, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus comemora os 20 anos da família Constellation, hoje reconhecida como a linha mais completa da categoria, com 18 modelos que atendem operações de 14 a 74 toneladas. Ao longo dessas duas décadas, o Constellation consolidou-se como um dos maiores sucessos da marca, acumulando mais de 365 mil unidades emplacadas no Brasil.

Continue Reading
VW Constellation celebra 20 anos
VW Constellation celebra 20 anos

No mercado internacional, o desempenho também é expressivo. Já são mais de 47 mil unidades exportadas, com forte presença em países estratégicos da América Latina. Argentina, México e Chile despontam como os principais destinos.

Em 2025, foram emplacados mais de 15 mil veículos da família Constellation no Brasil, com alta representatividade nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Neste ano, iniciamos janeiro de forma positiva no segmento dos pesados 6x2, mantendo a liderança do segmento com mais de 280 unidades emplacadas. O resultado reforça a competitividade da linha Constellation e a preferência dos transportadores pela marca.

"Ao completar duas décadas, o Constellation reafirma seu papel como um dos pilares da VWCO. Seu sucesso contínuo é resultado de um desenvolvimento alinhado às necessidades reais dos clientes, combinando engenharia brasileira, soluções sob medida e evolução constante, atributos que garantem que o Constellation continue sendo um dos caminhões mais admirados e utilizados do país", afirma Ricardo Alouche, Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O Constellation também se destaca pela presença em setores essenciais da economia brasileira como o segmento de bebidas, graças ao chassi preparado para operações de alta demanda. Na construção civil, tornou-se sinônimo de força e durabilidade, sendo utilizado em obras e aplicações severas. Já na coleta de resíduos, o Constellation se firmou como um dos modelos preferidos de frotistas e municípios, apoiado pela robustez, ergonomia e baixo custo operacional.

O início dessa trajetória de sucesso foi marcado pelo VW Constellation 24.250, primeiro grande ícone da família. O modelo rapidamente conquistou clientes em todo o país, tornando-se líder em seu segmento. Sua versatilidade, robustez e facilidade de manutenção abriram caminho para a expansão da linha e para a consolidação da marca no transporte de cargas.

Outro destaque ao longo desses 20 anos é o VW Constellation Titan, que ganhou notoriedade com o conceito "Menos você não quer. Mais você não precisa." A frase sintetizou a proposta do modelo: oferecer exatamente o que o transportador precisa para operar com eficiência, força e economia, sem excessos e sem complexidade.

Linha do tempo Constellation

2006 – Início das vendas com os modelos 19.320 Titan Tractor, 17.250 e 24.250

2007 – Lançamento da linha completa, de médios aos rodoviários

2013 – Ampliação do portfólio com o lançamento dos modelos 19.420, 25.420 e 26.420 V-Tronic

2015 – Lançamento dos modelos 23.230 6x2 e 24.330 6x2, ambos com opção de caixa automatizada V-Tronic

2016 – Lançamento da série PRIME, com os modelos 24.280 e o cavalo mecânico 25.420 6x2

2019 – Lançamento dos modelos Robust 17.260 e 24.260

2023 – Apresentação da nova geração Euro 6

2024 – Lançamento do Pacote Highline, com cluster digital e central multimídia

2026 – A família Constellation completa 20 anos

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa                                                                        

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

Volkswagen Caminhões e Ônibus
Comunicação 
(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920544/25_480_1.jpg 

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

Da mesma fonte

VWCO amplia investimentos sociais e impacta mais de 390 mil pessoas em 2025

VWCO amplia investimentos sociais e impacta mais de 390 mil pessoas em 2025

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) encerrou o último ano com resultados expressivos em seu balanço de investimentos sociais. Ao todo, 391.141...
VW Delivery 11.180 é o caminhão mais vendido da VWCO em todo o mundo

VW Delivery 11.180 é o caminhão mais vendido da VWCO em todo o mundo

Não é só no Brasil que o Delivery 11.180 desponta nas vendas. O modelo também está entre os mais exportados da marca para os cerca de 30 países em...
More Releases From This Source

Explorar

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics