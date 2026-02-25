SAO PAULO, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus comemora os 20 anos da família Constellation, hoje reconhecida como a linha mais completa da categoria, com 18 modelos que atendem operações de 14 a 74 toneladas. Ao longo dessas duas décadas, o Constellation consolidou-se como um dos maiores sucessos da marca, acumulando mais de 365 mil unidades emplacadas no Brasil.

VW Constellation celebra 20 anos

No mercado internacional, o desempenho também é expressivo. Já são mais de 47 mil unidades exportadas, com forte presença em países estratégicos da América Latina. Argentina, México e Chile despontam como os principais destinos.

Em 2025, foram emplacados mais de 15 mil veículos da família Constellation no Brasil, com alta representatividade nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Neste ano, iniciamos janeiro de forma positiva no segmento dos pesados 6x2, mantendo a liderança do segmento com mais de 280 unidades emplacadas. O resultado reforça a competitividade da linha Constellation e a preferência dos transportadores pela marca.

"Ao completar duas décadas, o Constellation reafirma seu papel como um dos pilares da VWCO. Seu sucesso contínuo é resultado de um desenvolvimento alinhado às necessidades reais dos clientes, combinando engenharia brasileira, soluções sob medida e evolução constante, atributos que garantem que o Constellation continue sendo um dos caminhões mais admirados e utilizados do país", afirma Ricardo Alouche, Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O Constellation também se destaca pela presença em setores essenciais da economia brasileira como o segmento de bebidas, graças ao chassi preparado para operações de alta demanda. Na construção civil, tornou-se sinônimo de força e durabilidade, sendo utilizado em obras e aplicações severas. Já na coleta de resíduos, o Constellation se firmou como um dos modelos preferidos de frotistas e municípios, apoiado pela robustez, ergonomia e baixo custo operacional.

O início dessa trajetória de sucesso foi marcado pelo VW Constellation 24.250, primeiro grande ícone da família. O modelo rapidamente conquistou clientes em todo o país, tornando-se líder em seu segmento. Sua versatilidade, robustez e facilidade de manutenção abriram caminho para a expansão da linha e para a consolidação da marca no transporte de cargas.

Outro destaque ao longo desses 20 anos é o VW Constellation Titan, que ganhou notoriedade com o conceito "Menos você não quer. Mais você não precisa." A frase sintetizou a proposta do modelo: oferecer exatamente o que o transportador precisa para operar com eficiência, força e economia, sem excessos e sem complexidade.

Linha do tempo Constellation

2006 – Início das vendas com os modelos 19.320 Titan Tractor, 17.250 e 24.250

2007 – Lançamento da linha completa, de médios aos rodoviários

2013 – Ampliação do portfólio com o lançamento dos modelos 19.420, 25.420 e 26.420 V-Tronic

2015 – Lançamento dos modelos 23.230 6x2 e 24.330 6x2, ambos com opção de caixa automatizada V-Tronic

2016 – Lançamento da série PRIME, com os modelos 24.280 e o cavalo mecânico 25.420 6x2

2019 – Lançamento dos modelos Robust 17.260 e 24.260

2023 – Apresentação da nova geração Euro 6

2024 – Lançamento do Pacote Highline, com cluster digital e central multimídia

2026 – A família Constellation completa 20 anos

