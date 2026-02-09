VWCO amplia investimentos sociais e impacta mais de 390 mil pessoas em 2025

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) encerrou o último ano com resultados expressivos em seu balanço de investimentos sociais. Ao todo, 391.141 pessoas foram diretamente beneficiadas por iniciativas apoiadas pela empresa, o que representa um crescimento de 298% em relação ao ano anterior.

Esse avanço significativo foi impulsionado tanto pelo aumento no número de projetos sociais apoiados quanto pela ampliação da abrangência das iniciativas. Em 2025, a companhia destinou investimentos em ações estruturadas de impacto social, alcançando 24 projetos em diferentes regiões do país.

"Nossa atuação social da Volkswagen Caminhões e Ônibus é pautada por sólidos princípios de governança, com critérios claros para a seleção, acompanhamento e avaliação dos projetos apoiados, assegurando transparência, responsabilidade e alinhamento às diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade corporativa do Grupo Volkswagen", comenta Luiz Henrique, diretor de Relações Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

As ações contemplaram áreas estratégicas como educação de qualidade, saúde e bem-estar, promoção da paz, justiça e redução das desigualdades, democratização do acesso à arte e à cultura e transformação social, com foco especial em crianças e jovens.

O Estado do Rio de Janeiro, onde está localizada a fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, concentrou mais de 40% das iniciativas executadas, reforçando a presença e o compromisso da empresa com o desenvolvimento das comunidades do entorno.

Entre as ações apoiadas, destacam-se o Instituto Brasil Solidário, que leva arte, cultura e incentivo à leitura para escolas públicas de diversas regiões do Brasil, por meio de oficinas práticas em artes cênicas, desenho, pintura, teatro de bonecos, música, fotografia e leitura. Com metodologias pedagógicas inovadoras, estimula a criatividade dos estudantes e utiliza jogos educativos para enriquecer o aprendizado. Outra iniciativa relevante é o projeto "Pelo Direito de Envelhecer com Direitos", que promove reflexão, conscientização e mobilização social em torno da valorização da pessoa idosa, disseminando informações sobre direitos, políticas públicas e práticas que incentivam o envelhecimento ativo e digno. Já o Quixote Jovem Mundo do Trabalho atua na formação integral de adolescentes em situação de vulnerabilidade social em São Paulo, promovendo autonomia, protagonismo e inserção qualificada no mercado de trabalho. O projeto desenvolve competências socioemocionais, liderança, criatividade e empreendedorismo, além de estimular reflexões sobre cidadania, diversidade e futuro profissional.

