VW Delivery 11.180 é o caminhão mais vendido da VWCO em todo o mundo

- Preferido dos transportadores brasileiros, modelo também está entre os mais vendidos da marca internacionalmente em 2025

SAO PAULO, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Não é só no Brasil que o Delivery 11.180 desponta nas vendas. O modelo também está entre os mais exportados da marca para os cerca de 30 países em que a empresa atua na América Latina, África e Oriente Médio. Apenas no Brasil, seu maior mercado consumidor, foram mais de 6.500 unidades licenciadas em 2025, representando um crescimento de cerca de 10% em relação a 2024.

Com a demanda em alta, o VW Delivery 11.180 foi o responsável por mais da metade das vendas de novos caminhões médios no país em 2025. Entre seus maiores compradores está a VAMOS, líder em locação de pesados e maior revendedora de caminhões seminovos do país, que adquiriu unidades do modelo para diversificar o portfólio e ampliar as opções de solução aos clientes. "O Delivery 11.180 é um ativo muito bem aceito no mercado, o que reforça nossa confiança tanto na operação quanto no ciclo de vida do veículo. Além de contribuir para a padronização da frota com desempenho consistente, ele mantém alta demanda e liquidez, apoiando nossa estratégia de eficiência operacional e gestão inteligente de ativos, com foco em disponibilidade, previsibilidade de custos e produtividade para o cliente", afirma Gustavo Couto, CEO da VAMOS.

A combinação entre robustez, versatilidade e eficiência operacional faz com que o Delivery 11.180 seja uma solução adaptável a diferentes mercados. No Brasil, o desempenho acompanha um movimento de transformação da demanda de caminhões, marcada pela ascensão dos modelos médios e semipesados. Nesse cenário, o Delivery 11.180 não apenas liderou as vendas, como também reforçou seu protagonismo ao crescer 20% sua participação no segmento de médios, superando mais de 50% das vendas do mercado brasileiro, o que representa uma escalada de nove pontos percentuais.

"Esse resultado reforça como o Delivery 11.180 vem atendendo com excelência às demandas de um mercado cada vez mais adaptável. Seu conjunto de diferenciais técnicos e operacionais entrega ao transportador exatamente aquilo que ele precisa para crescer", conta Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Já tido como tradicional líder de seu segmento, a alta de 2025 e o posto de favorito do mercado como um todo evidenciam a qualidade do produto e a sua crescente relevância no transporte brasileiro, na opinião do executivo. "O cliente demanda veículos cada vez mais econômicos, versáteis e preparados para rotinas intensas. O Delivery 11.180 ganha força e reafirma sua importância estratégica que combina robustez, tecnologia e versatilidade para diferentes aplicações urbanas e regionais", avalia.

Sobre a VAMOS

A VAMOS (VAMO3), empresa do Grupo Simpar, é líder no mercado de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, contando com uma frota de aproximadamente 52 mil ativos e presença em todo o território nacional. Também é líder de vendas e a maior

revendedora de pesados seminovos do país, com 21 lojas. Em janeiro de 2021, a empresa realizou sua abertura de capital e já no seu primeiro ano de B3 conquistou o Troféu da Transparência, da ANEFAC, e o prêmio da Revista Exame no segmento de Transporte, Logística e Serviços Logísticos, no qual foi bicampeã em 2022. Nesse mesmo ano, a companhia passou a integrar o Índice de Sustentabilidade (ISE) e o Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da B3 como reconhecimento do compromisso com a agenda ESG. Saiba mais em www.VAMOS.com.br.

Sobre a Volkswagen Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 45 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877915/Delivery_4.jpg

