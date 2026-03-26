VWCO acelera ofensiva internacional e reconhece importadores destaques em convenção no RJ

SÃO PAULO, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus realizou no Rio de Janeiro sua convenção anual de importadores, reunindo cerca de 18 representantes internacionais para apresentar as prioridades estratégicas do próximo ciclo e reconhecer os destaques do programa Alta Performance. O encontro consolidou o direcionamento da companhia para acelerar a operação global e ampliar resultados nos mercados externos.

(PRNewsfoto/Volkswagen Caminhões e Ônibus)

"Entramos em 2026 com foco em crescimento rentável, disciplina comercial e execução mais ágil. Nosso objetivo é aproveitar todas as oportunidades para potencializar significativamente todos os mercados. A convenção se torna uma excelente oportunidade para debater as melhores práticas implementadas por nossos importadores em diversas regiões", explica Frank Gundlach, diretor de Mercados Internacionais.

Entre os principais pilares apresentados estão a ofensiva de produto e dos serviços de pós-venda, que inclui novos desenvolvimentos. A evolução tecnológica do portfólio internacional desempenhará um papel ainda mais importante com a expansão do programa de veículos de demonstração, permitindo que os clientes experimentem em primeira mão as vantagens dos veículos Euro VI e Euro V New Generation e o progresso da transição regulatória em diferentes mercados.

A estratégia também inclui planos comerciais mais agressivos, com garantia de três anos ou 200.000 quilômetros, além da expansão da rede e maior penetração de peças e serviços, fortalecendo o relacionamento com operadores e proprietários de frotas. Outro vetor de aceleração é o TRATON Financial Services, que avança na presença internacional para ampliar acesso a crédito e ofertas estruturadas em apoio a importadores e clientes.

Alta Performance: estratégia global

Durante o evento, a VWCO anunciou os vencedores do programa Alta Performance, iniciativa que reconhece importadores com excelência em vendas, pós-vendas, marketing, inovação e sustentabilidade.

Em sua quarta edição o pódio ficou com Grand Lakes, da Angola em primeiro lugar, Porsche Chile em segundo e Lestido, do Uruguai, em terceiro lugar.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus