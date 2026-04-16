VWCO amplia seu impacto social com apoio a novos projetos em 2026

Iniciativas patrocinadas pela montadora contribuem para inclusão social, mobilidade, formação profissional e cidadania em diferentes regiões do país

SÃO PAULO, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento social e com a construção de um futuro mais justo e sustentável, a Volkswagen Caminhões e Ônibus anuncia os projetos sociais patrocinados em 2026. As iniciativas apoiadas pela marca abrangem áreas como esporte, cultura, educação, inclusão produtiva e proteção de direitos, impactando positivamente crianças, jovens, adultos e idosos em diversas comunidades brasileiras.

Entre os destaques está o Nado Artístico para Todos 5, projeto que segue com patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus pelo quinto ano consecutivo. A iniciativa amplia o acesso ao esporte ao oferecer atividades de nado artístico como ferramenta para o desenvolvimento físico, social e psicológico dos participantes, promovendo bem-estar, disciplina e integração social.

No campo da cultura e proteção ou promoção de direitos, a marca apoia a Locomotiva Orquestra Master, formada por pessoas com mais de 60 anos. Com metodologia de ensino adaptada, o projeto oferece aulas três vezes por semana, além de apresentações musicais periódicas. A iniciativa também inclui uma capacitação profissional em lutheria, voltada à confecção de instrumentos musicais a partir de PVC, ampliando oportunidades de geração de renda e valorização do saber técnico e artístico da população idosa.

"Nosso compromisso vai além da mobilidade. Acreditamos no papel transformador que o esporte, a cultura, a educação e a conscientização social exercem na vida das pessoas e das comunidades. Ao apoiar esses projetos, reforçamos nosso propósito de gerar impacto positivo onde atuamos", afirma Luiz Henrique Bezerra, diretor de Relações Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Outro projeto que segue no portfólio de patrocínios da Volkswagen Caminhões e Ônibus é o MUCA – Museu de Ciência da Amazônia, também apoiado no ano anterior. A iniciativa atua na promoção da inclusão produtiva e da mobilidade social ao capacitar famílias e jovens de 26 comunidades amazônicas para atuarem com bioprodutos e turismo sustentável, contribuindo para a conservação ambiental e o fortalecimento da economia local.

Já o Projeto Grael - Ventos de Cidadania, referência nacional na formação por meio dos esportes náuticos, recebe apoio da montadora com foco na promoção da Cultura da Maritimidade. A iniciativa utiliza a prática esportiva como instrumento de educação, estímulo à profissionalização, construção da cidadania e inclusão social, ampliando o acesso de jovens a novas perspectivas de futuro.

Com patrocínio anual, a Volkswagen Caminhões e Ônibus também mantém seu apoio ao Programa Na Mão Certa, iniciativa voltada à conscientização, prevenção e combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA) nas rodovias e estradas brasileiras, bem como o combate a todo tipo de violência contra crianças e adolescentes. Desenvolvido a partir do esforço conjunto de empresas, governos e organizações da sociedade civil, o programa reforça a responsabilidade social do setor de transporte na proteção de direitos e na promoção de uma cultura de cuidado e denúncia.

Sobre a Volkswagen Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.



Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Relatório de Sustentabilidade

Em 2024, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrou um ano de conquistas notáveis, refletidas em seu Relatório de Sustentabilidade. Os principais destaques têm relação com a atuação integrada da montadora em prol da mobilidade mais limpa, eficiente e humana, abrangendo toda a esfera de operação da marca. O relatório está disponível para download em www.vwco.com.br/institucional/1220.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus