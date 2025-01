VWCO desponta na liderança de diferentes segmentos de veículos comerciais

Montadora tem maioria de mercado de caminhões médios e semipesados

Entre os ônibus, marca está na dianteira das vendas de Caminho da Escola e de micro-ônibus

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Líder de mercado em caminhões e vice-líder em ônibus no país, a VWCO aumenta sua frente em segmentos estratégicos em 2024. Entre os médios e semipesados, a marca VW tem ampla preferência dos clientes do transporte de cargas. Cerca de metade do mercado nacional também escolhe os caminhões elétricos da montadora na hora de investir nessa mobilidade sustentável. O mesmo ocorre com as vendas de ônibus escolares para o governo e também micro-ônibus.

"Há dois anos lançamos o melhor portfólio de nossa história e o mercado reagiu de forma positiva, com os clientes se beneficiando de nossos grandes avanços em eficiência, conforto, tecnologia e segurança, refletindo nas vendas da marca. São segmentos estratégicos que ampliaram suas demandas em 2024, ajudando a sustentar a nossa posição de liderança no mercado e também nosso crescimento acima da indústria", destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VW Caminhões e Ônibus.

Por trás desses números, alguns modelos já se tornam ícones do mercado brasileiro. O segundo caminhão mais vendido no país é da VW no segmento de médios: o Delivery 11.180 figura entre os favoritos desde seu lançamento. Já o Constellation 26.260 é um dos pilares da liderança da marca no segmento de médios, tendo herdado parte da demanda do Constellation 24.280. Entre os elétricos, o grande destaque é o e-Delivery 14 toneladas.

O Volksbus 8.180 ORE1 é o primeiro lugar em vendas do Caminho da Escola e também em outras solicitações do governo para apoiar o acesso à educação no país. Para as demandas urbanas, os modelos 9.180 e 11.180 compartilham o destaque de emplacamentos.

"Cabe ainda uma menção especial ao desempenho em extrapesados, no qual a marca registrou um crescimento expressivo nos seus primeiros quatro anos de mercado, embora ainda não esteja em posição de liderança. Seguiremos investindo e inovando para conquistar ainda mais os clientes de todos os segmentos", finaliza o executivo.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

