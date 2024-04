Wanglaoji acelera a expansão do mercado internacional ao lançar a identidade da marca internacional WALOVI nos Estados Unidos

GUANGZHOU, China, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 8 de abril, Wanglaoji revelou sua identidade de marca internacional em inglês, WALOVI, em Los Angeles, Estados Unidos. Em 10 de abril, Wanglaoji inaugurou seu segundo museu de chás de ervas em Nova York, o Museu da Quinta Avenida, com uma grande cerimônia de inauguração, marcando mais um passo sólido no desenvolvimento global da marca.

Fundada em 1828, Wanglaoji se destaca como uma marca líder no mercado chinês de chás de ervas, tendo como princípio orientador inabalável o atendimento às necessidades de saúde do consumidor. A empresa reforçou suas principais operações de chás de ervas, desenvolvendo uma linha diferenciada de bebidas vegetais voltadas para a saúde. Através de um extenso portfólio de produtos, atende às diversas demandas de uma base global de clientes. Hoje em dia, Wanglaoji alcançou reconhecimento internacional como a marca de bebidas vegetais naturais número 1 do mundo.

No processo de aceleração da sua estratégia de marca internacional, Wanglaoji lançou WALOVI, a sua identidade de marca internacional inglesa, que fez aparições em Milão e na Tailândia este ano. Wanglaoji planeja estabelecer 56 museus de chá de ervas em todo o mundo para compartilhar a história do chá de ervas chinês com o mundo. O primeiro museu de chá de ervas no exterior foi inaugurado em 2018 na Grand Street, em Nova York, abrindo uma importante "janela" para o intercâmbio cultural. Este ano, as cerimônias de assinatura do Museu do Chá de Ervas foram realizadas sucessivamente em Milão e Bangkok.

Ao longo dos anos, a rede de vendas da Wanglaoji cobriu mais de 150 países e regiões, alcançando resultados louváveis nos mercados da América do Norte, Austrália, Europa e Sudeste Asiático. O mercado norte-americano é um mercado externo importante para Wanglaoji, com vendas anuais aumentando significativamente desde que começou a exportar em 2013. Agora, Wanglaoji entrou oficialmente nos principais canais e cadeias de supermercados, como Costco e H Mart, e suas operações de comércio eletrônico se expandiram para plataformas como Amazon, Yamibuy e Wee.

Weng Shaoquan, presidente da Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co., Ltd., declarou: "O Wanglaoji da China também é o WALOVI do mundo! Acreditamos que Wanglaoji estabelecerá conexões e interações ainda mais estreitas com os consumidores americanos e globais, revigorando o mercado internacional com vitalidade e fazendo com que mais consumidores internacionais se apaixonem pelas bebidas vegetais naturais da China".

Seguindo em frente, Wanglaoji continuará a lançar a sua identidade de marca inglesa e a construir museus de chá de ervas em todo o mundo, cultivando profundamente o mercado internacional, promovendo a cultura do chá de ervas para o mundo e estabelecendo-se como uma marca global de super bebidas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384403/Wanglaoji_Accelerates_International_Market_Expansion_by_Launching_the_International_Brand_Identity_W.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384404/Wanglaoji_Accelerates_International_Market_Expansion_by_Launching_the_International_Brand_Identity_W.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384405/Wanglaoji_Accelerates_International_Market_Expansion_by_Launching_the_International _Brand_Identity_W.jpg

FONTE Guangzhou Wanglaoji Health Industry Co.,Ltd.