Wanglaoji brilha no carnaval gastronômico sino-francês ao lançar a identidade da marca internacional WALOVI, criando um novo símbolo de intercâmbio cultural sino-francês

GUANGZHOU, China, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 4 de maio, o "Carnaval gastronômico sino-francês para apreciar o sabor da comida primaveril à noite" foi realizado no rio Sena, em Paris, para comemorar o 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a França. Como marca de bebidas vegetais naturais número 1 do mundo e com a identidade internacional da marca inglesa WALOVI, Wanglaoji fez uma aparição esplêndida neste grande evento, apresentando um "cartão de visita oriental" ao mundo.

Fundado em 1828, Wanglaoji é um chá de ervas originário do sul da China. Ao longo dos anos, floresceu como campeã da indústria de chás de ervas, elaborando uma gama diversificada de bebidas vegetais saudáveis que atendem aos gostos variados dos consumidores em todo o mundo. Com uma rede de vendas que abrange mais de 150 países e regiões, Wanglaoji embarcou numa viagem de 9.500 quilómetros de Guangzhou a Paris, partilhando a história do chá de ervas chinês e cultivando a mistura das culturas chinesa e francesa.

O evento foi amplamente aclamado pelo sabor refrescante e pela rica herança cultural de Wanglaoji. Os convidados franceses mergulharam na essência única da cultura do chá de ervas, experimentando o fascínio desta tradição chinesa.

Significativamente, Wanglaoji revelou a sua identidade de marca internacional inglesa WALOVI, marcando um processo acelerado de localização no mercado europeu. Esta mudança expande os cenários de consumo de Wanglaoji para além da culinária chinesa, aventurando-se no reino da culinária ocidental de estilo francês. Após lançamentos bem sucedidos em Milão, Bangkok e Los Angeles, WALOVI conquistou os corações de numerosos consumidores estrangeiros com a sua imagem de saúde, naturalidade e vitalidade.

Além disso, o ambicioso projecto de Wanglaoji de estabelecer 56 museus de chá de ervas está a progredir de forma constante. Dois desses museus já abriram as suas portas em Nova Iorque, enquanto foram finalizados acordos para museus em Milão e Banguecoque, promovendo ainda mais o intercâmbio e a apreciação mútua da cultura do chá de ervas com culturas de todo o mundo.

Weng Shaoquan, presidente da Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co., Ltd., destacou a entrada bem-sucedida da marca em plataformas internacionais como Amazon, Costco, Yamibuy e Wee, desencadeando uma tendência de "bebidas naturais e saudáveis" no exterior. Olhando para o futuro, Wanglaoji pretende aprofundar a integração de canais online e offline, entrelaçando os seus produtos na diversificada tapeçaria de experiências gastronómicas globais e melhorando a presença global multifacetada da marca Wanglaoji como um símbolo de combinação de bebidas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405111/image_5031036_14500416.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405112/image_5031036_14500588.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405113/image_5031036_14500697.jpg

FONTE Guangzhou Wanglaoji Health Industry Co.,Ltd.