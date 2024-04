Wanglaoji beschleunigt internationale Marktexpansion durch Einführung der internationalen Markenidentität WALOVI in den Vereinigten Staaten

GUANGZHOU, China, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 8. April enthüllte Wanglaoji in Los Angeles, Vereinigte Staaten, seine internationale englische Markenidentität WALOVI. Am 10. April eröffnete Wanglaoji sein zweites Kräuterteemuseum in New York - das Fifth Avenue Museum - mit einer großen Eröffnungszeremonie, die einen weiteren wichtigen Schritt in der globalen Entwicklung der Marke darstellt.

Wanglaoji wurde 1828 gegründet und ist eine führende Marke auf dem chinesischen Markt für Kräutertee, deren Leitprinzip es ist, die gesundheitlichen Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Das Unternehmen hat sein Kerngeschäft mit Kräutertee gestärkt und eine unverwechselbare Linie gesundheitsorientierter Pflanzengetränke entwickelt. Mit seinem umfangreichen Produktportfolio deckt es die vielfältigen Anforderungen eines weltweiten Kundenstamms ab. Heute ist Wanglaoji international als die Nummer 1 unter den natürlichen Pflanzengetränken der Welt anerkannt.

Im Zuge der Beschleunigung seiner internationalen Markenstrategie hat Wanglaoji seine internationale englische Markenidentität WALOVI veröffentlicht, die in diesem Jahr in Mailand und Thailand vorgestellt wurde. Wanglaoji plant, weltweit 56 Kräuterteemuseen einzurichten, um die Geschichte des chinesischen Kräutertees mit der Welt zu teilen. Das erste Kräuterteemuseum in Übersee wurde 2018 in der Grand Street in New York eingeweiht und öffnete ein wichtiges "Fenster" für den kulturellen Austausch. In diesem Jahr fanden die Unterzeichnungszeremonien für das Kräuterteemuseum nacheinander in Mailand und Bangkok statt.

Im Laufe der Jahre hat das Vertriebsnetz von Wanglaoji mehr als 150 Länder und Regionen abgedeckt und auf den Märkten in Nordamerika, Australien, Europa und Südostasien beachtliche Ergebnisse erzielt. Der nordamerikanische Markt ist für Wanglaoji ein wichtiger Überseemarkt, auf dem der jährliche Umsatz seit Beginn der Exporte im Jahr 2013 deutlich gestiegen ist. Jetzt ist Wanglaoji offiziell in den Mainstream-Kanälen und in Supermarktketten wie Costco und H Mart vertreten, und seine E-Commerce-Aktivitäten haben sich auf Plattformen wie Amazon, Yamibuy und Wee ausgeweitet.

Weng Shaoquan, Vorsitzender von Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co., Ltd, erklärte: "Chinas Wanglaoji ist auch das WALOVI der Welt! Wir glauben, dass Wanglaoji noch engere Verbindungen und Interaktionen mit amerikanischen und globalen Verbrauchern aufbauen wird, den internationalen Markt mit Vitalität beleben und mehr internationale Verbraucher für natürliche Pflanzengetränke aus China begeistern wird."

In Zukunft wird Wanglaoji seine englische Markenidentität weiter ausbauen und weltweit Kräuterteemuseen errichten, den internationalen Markt intensiv bearbeiten, die Kultur des Kräutertees in der Welt verbreiten und sich als globale Supergetränkemarke etablieren.

