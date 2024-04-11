王老吉英文品牌標識WALOVI美國發佈，加快推進國際化佈局

王老吉誕生於1828年，是中國涼茶頭部品牌，一直堅持以消費者對健康的需求為導向，持續做強做大涼茶主業，並打造出各具特色的健康植物飲料，以豐富的產品矩陣滿足全球消費者多元化的需求。如今，王老吉已經成為全球銷量第一的天然植物飲料。

在加速品牌國際化戰略進程中，王老吉發佈了國際版英文品牌標識WALOVI，今年先後在米蘭、泰國亮相。王老吉計劃在全球建設56座涼茶博物館，向世界講述中國涼茶故事。早在2018年，王老吉首個海外涼茶博物館便落地紐約格蘭街，打開文化交流的一扇重要「窗口」，今年相繼在米蘭、曼谷進行了涼茶博物館簽約儀式。

經過多年發展，王老吉銷售網絡已覆蓋全球150多個國家和地區，在北美洲、澳洲、歐洲、東南亞等市場均取得不錯的成績。北美市場是王老吉海外重點市場，自2013年出口以來每年銷售額大幅增長。如今，王老吉已正式進入美國主流渠道Costco，以及H Mart等連鎖超市，電商部分也進入Amazon、Yamibuy、Wee等平台。

王老吉大健康公司董事長翁少全表示：「中國的王老吉也是世界的WALOVI！相信王老吉能與美國和全球消費者建立更為緊密的聯繫和互動，在國際市場煥發蓬勃生機，讓更多國際消費者愛上來自中國的天然植物飲料。」

接下來，王老吉將繼續在全球範圍內進行英文品牌標識發佈和涼茶博物館的建設，深耕國際市場，推動涼茶文化走向世界，打造全球超級飲料品牌。

SOURCE 廣州王老吉大健康產業有限公司