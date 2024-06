Whale Cloud e Ant International firmam parceria estratégica para expandir as tecnologias de carteiras digitais e super aplicativos

NANJING, China, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Whale Cloud, empresa líder em tecnologia que fornece soluções e serviços de software para telecomunicações e vários setores, firmou hoje uma parceria estratégica com a Ant International para o desenvolvimento e expansão global da Alipay+ Wallet Tech, um conjunto completo de soluções de pagamento, carteira digital e super aplicativo disponibilizadas pela Ant International. Esta parceria visa apoiar mais clientes a criar carteiras digitais e super aplicativos com funcionalidade, confiabilidade e estabilidade de nível internacional e levar os benefícios da inclusão financeira a um público mais amplo, em todo o mundo.

Yishi Chen (à direita), vice-presidente executivo da Whale Cloud International e Zhixian Li (à esquerda), diretor sênior da Alipay+ Wallet Tech na Ant International, durante a cerimônia de assinatura

Juntamente com a Ant International, a Whale Cloud fornecerá aos clientes diversas soluções de tecnologia de carteira eletrônica e digitalização baseadas em Alipay+ Wallet Tech, incluindo solução de carteira digital com ferramentas de promoção de marketing, o melhor gerenciamento de risco do setor e sistema de combate à lavagem de dinheiro, tecnologias para serviços financeiros e solução Super App (super aplicativos) para o desenvolvimento de um ecossistema aberto para serviços digitais.

Além das ofertas de produtos, a Whale Cloud e a Ant International cooperarão para fornecer serviços completos, incluindo hospedagem de tecnologia e operações, consultoria de planejamento empresarial de pagamento, suporte ao crescimento de negócios e gerenciamento de operações de negócios.

Voltada para o futuro, a Ant International continuará a atualizar e inovar a Alipay+ Wallet Tech e a contribuir com suas melhores práticas operacionais e ecossistema global, enquanto a Whale Cloud disponibilizará sua vasta experiência no setor, tecnologias, recursos de implementação e localização e experiência global em atendimento ao cliente.

"A sinergia de ideias, recursos de expansão e inovação tecnológica acelerará a inclusão financeira em escala global", disse Yishi CHEN, vice-presidente executivo da Whale Cloud International. "Juntos, podemos aproveitar nossa experiência local e abordagem orientada para o cliente para atender efetivamente às necessidades de nossos parceiros e clientes."

"Estamos felizes em firmar essa parceria estratégica com a Whale Cloud", disse Zhixian LI, diretor sênior da Alipay+ Wallet Tech na Ant International. "Ao combinarmos nossa experiência, recursos e alcance de mercado, temos a certeza de que esse esforço conjunto beneficiará clientes em todo o mundo e os ajudará a acelerar a transformação digital por meio de tecnologias avançadas, além de permitir que seus usuários desfrutem de serviços de pagamento, financeiros e de estilo de vida melhores e mais convenientes."

Sobre a Whale Cloud

A Whale Cloud é uma empresa líder em tecnologia especializada na transformação digital de provedores de serviços de telecomunicações e outros setores verticais. Fornecemos soluções e serviços essenciais nos setores de Telecomunicações, FinTech e E&G. Na Whale Cloud, somos apaixonados por criar experiências descomplicadas para os clientes e capacitar as ambições digitais deles.

Sobre a Ant International

Com sede em Singapura, a Ant International potencializa o futuro do comércio global com inovação digital, para que todas a pessoas e empresas prosperem. Em estreita colaboração com parceiros, apoiamos negociadores de todos os tamanhos, em todo o mundo, a realizar suas aspirações de crescimento, por meio de uma ampla gama de soluções de serviços financeiros e pagamentos digitais orientados por tecnologia.

