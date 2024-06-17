شراكة استراتيجية بين Cloud Whale وAnt International Forge لتوسيع تكنولوجيات المحفظة الإلكترونية والتطبيقات الفائقة

نانجينغ، الصين, 17 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- دخلت اليوم شركة Whale Cloud، وهي شركة تكنولوجية رائدة تقدم حلولًا برمجية وخدمات للاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعات متعددة، في شراكة استراتيجية مع شركة Ant International بشأن التطوير والتوسع العالمي لـ Alipay+ Wallet Tech، وهي مجموعة كاملة من حلول الدفع والمحفظة الإلكترونية والتطبيقات الفائقة المقدمة من شركة Ant International، وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المزيد من العملاء لإنشاء محافظ إلكترونية وتطبيقات فائقة تتمتع بوظائف وموثوقية واستقرار على مستوى عالمي، وتقديم فوائد الشمول المالي إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم.

Yishi Chen (right), Executive Vice President of Whale Cloud International and Zhixian Li (left), Senior Director, Alipay+ Wallet Tech at Ant International, during the signing ceremony

بالتعاون مع Ant International، توفر Whale Cloud للعملاء حلولًا متنوعة للمحفظة الإلكترونية وتقنية الرقمنة استنادًا إلى Alipay+ Wallet Tech، بما في ذلك حل المحفظة الرقمية مع أدوات الترويج للتسويق ونظام إدارة المخاطر الرائد في الصناعة ونظام مكافحة غسيل الأموال وتقنيات الخدمات المالية، وتطبيق Super App لتطوير نظام بيئي مفتوح للخدمات الرقمية.

بالإضافة إلى عروض المنتجات، ستتعاون Whale Cloud وAnt International لتوفير خدمات شاملة، بما في ذلك استضافة التكنولوجيا والعمليات، واستشارات تخطيط أعمال الدفع، ودعم نمو الأعمال، وإدارة العمليات التجارية.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل Ant International ترقية وابتكار Alipay+ Wallet Tech، والمساهمة بأفضل ممارساتها التشغيلية والنظام البيئي العالمي، بينما توفر Whale Cloud خبرتها الصناعية الواسعة وتقنياتها وقدراتها في التنفيذ والتوطين وخبرتها العالمية في خدمة العملاء.

وقال Yishi CHEN، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Whale Cloud International: "إن التآزر بين الرؤى وقدرات التوسع والابتكار التكنولوجي يعمل على تسريع الشمول المالي على نطاق عالمي"، وأضاف قائلًا: "يمكننا الاستفادة معًا من خبرتنا المحلية ونهجنا الموجه نحو العملاء لتلبية احتياجات شركائنا وعملائنا بشكل فعال."

وقال Zhixian LI، المدير الأول لتقنية Alipay+ Wallet Tech في Ant International: "يسعدنا الشروع في هذه الشراكة الإستراتيجية مع Whale Cloud"، "ومن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا ووصولنا إلى السوق، نحن على ثقة أن هذا الجهد المشترك سيفيد العملاء في جميع أنحاء العالم ويساعد في تسريع تحولهم الرقمي من خلال التقنيات المتقدمة، ويتيح لمستخدميهم الاستمتاع بدفعات مالية وأسلوب حياة أفضل وخدمات أكثر ملاءمة."

نبذة عن Whale Cloud

Whale Cloud هي شركة تكنولوجيا رائدة متخصصة في التحول الرقمي لمقدمي خدمات الاتصالات والقطاعات الأخرى، نقدم الحلول والخدمات للمهام الحرجة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا المالية والاستكشاف والإنتاج. في Whale Cloud، نحن متحمسون لخلق تجارب خالية من الاحتكاك للعملاء وتمكين طموحاتهم الرقمية.

نبذة عن Ant International

تعمل شركة Ant International، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، على تعزيز مستقبل التجارة العالمية من خلال الابتكار الرقمي لتحقيق الازدهار للجميع ولكل الشركات، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء، ندعم التجار على كافة مستوياتهم في جميع أنحاء العالم لتحقيق تطلعاتهم في النمو من خلال مجموعة شاملة من حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا.

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